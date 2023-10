Afrique: La 16è édition du Festival international du film de femmes de Salé, du 13 au 18 novembre

Rabat — Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'Association Bouregreg organise la 16ème édition du Festival international du film de femmes de Salé, du 13 au 18 novembre.

Cette édition, qui devait avoir lieu du 25 au 30 septembre, avait été reportée suite au séisme qui a frappé la province d'Al Haouz, le 8 du même mois.

Selon les organisateurs, ce festival est une opportunité pour les femmes cinéastes venant de l'Afrique, du monde arabe et d'autres pays du monde, de débattre d'un ensemble de questions liées au 7ème art, d'échanger expériences et expertises, de soulever les problèmes ayant trait à l'exercice du métier et de discuter de la condition des femmes à travers les oeuvres cinématographiques.

Cette édition se tient dans des contextes sociologiques divers ayant un impact considérable sur le travail de la femme dans le cinéma et son image dans les films, notamment en ce qui concerne la violence, le harcèlement, la protection de la famille, la parité dans les droits civils et la protection des enfants et des jeunes, d'autant plus que le Maroc est signataire de conventions internationales s'y rapportant, a indiqué la même source.

La 16ème édition du festival rendra hommage à l'actrice allemande Nastassja Kinski, à la réalisatrice, scénariste et directrice de l'Institut mexicain de la cinématographie, Maria Novaro, ainsi qu'à l'actrice Naima Ilyas pour son parcours remarquable dans le cinéma, le théâtre et la télévision et l'actrice Saida Baâdi pour sa carrière cinématographique distinguée.