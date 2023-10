Afrique: Diplomatie parlementaire - Consolider les relations entre le Congo et l'Algérie

La coopération parlementaire entre le Congo et l'Algérie a dominé les échanges, le 13 octobre à Brazzaville, entre le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et l'ambassadeur de la République d'Algérie au Congo, Azeddine Riache.

Selon le diplomate algérien en poste à Brazzaville, les discussions ont été focalisées sur la nécessité de trouver les voies et moyens pour renforcer et densifier la coopération parlementaire. « Nous avons retenu le principe de renforcer cette coopération parlementaire pour qu'elle soit bien visible et active à travers la réactivation des groupes d'amitié, la promotion des échanges entre les deux institutions, l'échange de visites, d'expériences en matière d'organisation de la fonction législative, et de renforcement du cadre juridique, de formation et d'assistance technique des fonctionnaires des deux institutions ainsi que du contrôle de l'action du gouvernement et l'amélioration des pratiques de la bonne gouvernance », a expliqué Azeddine Riache à sa sortie d'audience, précisant la nécessité de rapprocher les deux peuples et de répondre à leurs aspirations.

Pour l'ambassadeur d'Algérie au Congo, la coopération parlementaire est une exigence à la fois bilatérale ou interne entre les deux pays, mais également une exigence externe. Elle doit, a-t-il dit, d'abord symboliser l'excellence des relations politiques, d'amitié, de fraternité et de solidarité. Les deux personnalités ont aussi exprimé leur volonté partagée de renforcer et de densifier la coopération dans les différents secteurs tant économique, scientifique, technique que culturel. « Nous voulons créer une dynamique à la relation de partenariat qui lie les deux pays. Et l'institution parlementaire, de par son importance, de par son statut, doit être impliquée dans cette dynamique. Elle doit apporter sa contribution à cet exercice à travers le rôle important que jouent les présidents des deux institutions, à travers aussi les deux groupes d'amitié parlementaire dans la promotion de la concertation, du dialogue et d'échange de vue sur l'ensemble des questions qui intéressent les deux pays », a-t-il poursuivi.

Il a dit avoir écouté attentivement les conseils et les propositions du président de l'Assemblée nationale concernant cette dynamique, afin de renforcer la coopération bilatérale par la mise en oeuvre concrète des accords signés entre le Congo et l'Algérie lors de la septième commission mixte tenue en 2017. Azeddine Riache a, ensuite, salué les efforts et l'implication de l'Assemblée nationale et le leadership du président congolais, Denis Sassou N'Guesso, dans la promotion de la sécurité, de la paix, du développement durable, dans la réconciliation nationale et le privilège au dialogue comme solution privilégiée pour la résolution des conflits armés. « C'est très important pour notre continent de donner en fin de compte un climat favorable à la réalisation des Objectifs de développement durable. Sans la paix, sans la sécurité, sans la stabilité, nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs. Nous avons réaffirmé la volonté des autorités algériennes de travailler ensemble avec le gouvernement congolais et de renforcer davantage cette relation de partenariat économique, mutuel plus solide, permanent et bénéfique. Nous sommes disposés à apporter notre contribution aux efforts déployés par le gouvernement congolais dans la réalisation et la mise en oeuvre de son ambitieux et audacieux programme de développement économique », a conclu le diplomate algérien.