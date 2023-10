Afrique: Plus de 20 startups algériennes prendront part au salon North Star by Gitex à Dubaï

DUBAI — Plus d'une vingtaine de startups algériennes, accompagnées par l'accélérateur public Algeria Venture, prendront part, du 15 au 18 octobre, à Dubaï, au salon North Star by GITEX (Gulf Information Technology Exhibition), l'un des plus grands événements mondiaux consacrés aux technologies et aux startups.

Cette délégation compte vingt cinq (25) start-ups représentées par une soixantaine de jeunes entrepreneurs, qui prendront part, pour la première fois, au salon "EXPAND NORTH STAR", un évènement associé et organisé en parallèle au GITEX Global, sous le thème de l'intelligence artificielle, dans un pavillon algérien de 300 m2, au niveau du port de Dubaï.

La participation à cette manifestation, organisée sous la tutelle du ministère de l'Economie de la connaissance et des start-ups, a travers son l'accélérateur Algeria Venture, "permettra de relever le challenge pour mettre en avant l'innovation algérienne et le potentiel technologique des start-ups algériennes", a indiqué, à l'APS, Sidi Ali Zerrouki, DG d'Algeria Venture, assurant que cette présence s'inscrit dans le cadre des orientations données par le Président de la République pour le développement de ce secteur et l'encouragement des jeunes entrepreneurs, et surtout de leurs donner de la visibilité a l'international.

Le salon Expand North Star est organisé par la Chambre de l'économie numérique de Dubaï sur le nouveau site du Dubaï Harbour (port de Dubaï) et devant accueillir plus de 100 pays représentés par 1800 startups dans 9 halls déployés sur une superficie de plus de 250000 M2.

%

En parallèle à l'exposition, trois start-ups algériennes ont été admises à la dernière étape pour le concours de la "finale du Pitch", et pouvant remporter des prix de 100.000 dollars par gagnant.

Soulignant que l'objectif de la participation algérienne est de mettre en avant l'innovation algérienne et la promotion des start-ups, M. Zerrouki a expliqué que "l'Algérie aspire à prendre une place prépondérante sur la scène mondiale de l'innovation".

Ainsi, les startups algériennes auront l'occasion de présenter leurs solutions novatrices à un public international, d'établir des partenariats et d'attirer l'attention des investisseurs potentiels.

Le GITEX, qui englobe d'autres salons spécialisés verra, par ailleurs, la présence d'une quarantaine d'autres entreprises algériennes de tailles moyennes et grandes qui prendront part au "Gitex Global", prévu du 16 au 20 octobre sur le site Dubai World Trade Center.

Le salon Gitex Global rassemblera les leaders de l'industrie technologique du monde entier, investis dans les domaines de l'intelligence artificielle, la cyber sécurité, la 5G, les villes intelligentes, le cloud et bien d'autres domaines du numérique.

Cette édition verra plus de 6.000 exposants représentant plus de 170 pays, notamment des leaders d'opinion, des créateurs, des innovateurs et des décideurs du secteur technologique, dans une surface constituée de 41 halls.