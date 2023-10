Maroc: Fonction 'achats' - L'AMCA signe deux conventions de partenariat

Casablanca — L'Association de la Communauté Marocaine des Achats (AMCA) a signé, samedi à Casablanca, deux conventions de partenariats visant à promouvoir et améliorer la fonction "achats" au Maroc, ainsi qu'à fédérer les professionnels du secteur.

Ces conventions, signées en marge de "AMCA Partners Day 2023", ont pour but de multiplier les collaborations avec les unités commerciales et les fournisseurs, mettre l'accent sur la création de valeur durable en termes d'achat et d'approvisionnement, et d'optimiser les opportunités pour la fonction achats.

Paraphée par le président de l'AMCA, Yassine Serhani, et la directrice générale de la Compagnie de Sourcing et de Conseil, Sophia Sebbata, la première convention, qui allie la Compagnie de Sourcing et de Conseil, une centrale d'achat spécialisée dans la vente de produits techniques et industriels, à l'AMCA, a pour objectif de fonder un partenariat basé sur une assise s'inscrivant sur le court et le moyen terme et concernant l'ensemble des axes de la fonction "achats".

S'exprimant à cette occasion M. Serhani a rappelé les répercussions du conflit Ukraine-Russie et de l'inflation mondiale sur les acheteurs et sur relations commerciales qui ont été profondément perturbés, notant que les coopérations avec les centrales d'achats ont permis un approvisionnement continu aux prix plus bas qu'offraient ces centrales malgré la hausse des prix qu'ont enregistré différents produits.

Il a en outre affirmé que les centrales avaient une grande valeur à apporter aux acheteurs pour sécuriser l'approvisionnement et améliorer la performance des achats.

De son coté, Mme Sebbata a souligné que son entreprise oeuvrera pour toujours améliorer le processus d'achat au Maroc, exprimant sa fierté de ce nouveau partenariat avec l'AMCA.

La centrale d'achat a pour objet de simplifier le processus achat, a-t-elle dit, expliquant qu'il s'agit d'une plateforme qui permet à toute entreprises, association, établissement scolaire ou fédération de rejoindre un groupe d'acheteur intéressés par le même produit ou service.

Elle a, dans ce sens, souligné l'importance de renforcer la présence de ces centrales dans le secteur industriel, des hydrocarbures, et de l'agroalimentaire, ajoutant que les centrales d'achats permettent d'augmenter la vitesse d'économie des entreprises et d'améliorer les stratégies d'achat existantes, en permettant aux différents établissements de trouver des solutions adaptées à travers une seule plateforme dédiée.

La deuxième convention, signée entre l'AMCA et la société Licci Line, une centrale d'achat qui regroupe les très petites, petites et moyennes entreprises à l'échelle nationale et internationale permettant de bénéficier des conditions tarifaires négociées sur l'ensemble de leurs achats. Ce partenariat a été paraphé par M. Serhani et le président directeur général de LicciLine, Adil Khalifi.

A cette occasion, M. Khalifi s'est félicité de ce nouveau partenariat qui vient couronner une coopération datant de 2018.

Chaque valorisation du produit marocain est un acte de solidarité envers l'économie nationale, a-t-il fait valoir, appelant à la favorisation du "made in Morocco" lors des différentes étapes de la chaine de valeur.