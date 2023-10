Algérie: Signature de 8 conventions entre l'UGTA et son homologue sahraoui

BOUMERDES — Huit (8) conventions de coopération et de partenariat ont été signées, samedi à l'université " M'hamed Bougara" de Boumerdes, entre l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), à travers ses fédérations syndicales affiliées, et leurs homologues affiliés à l'Union générale des travailleurs de Sakia El Hamra et Oued Eddahab.

Ces accords ont été signés lors de la cérémonie de clôture de la semaine de solidarité syndicale algéro-sahraouie organisée, durant cinq jours à la faculté de Droit et des sciences politiques de l'université de Boumerdes, sous la direction du représentant de l'UGTA, Ferhat Chaikh, et du SG de l'Union générale des travailleurs de Sakia El Hamra et Oued Eddahab, Salama El-Bachir.

La première journée de la manifestation avait vu la signature d'un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'UGTA et l'Union générale des travailleurs de Sakia El Hamra et Oued Eddahab, en présence des responsables des deux syndicats.

Les conventions ont été signées au cours de la cérémonie de clôture entre les Fédérations de l'éducation et des travailleurs de la formation professionnelle des deux parties et le syndicat algérien de la santé avec le syndicat des médecins sahraouis.

Un 4e accord a été signé entre les Fédérations des travailleurs des mines et des ingénieurs, alors que le 5e l'a été entre le Syndicat algérien des industries agro-alimentaires et le Syndicat des agriculteurs sahraouis. La 6e convention a été signée entre la Fédération algérienne de l'information et de la communication et l'Union des journalistes et professionnels des médias sahraouis.

Les 7e et 8e accords ont été, respectivement, signés entre la Fédération des travailleurs du tourisme de l'UGTA et l'Union des artisans sahraouis, et la commission de la femme travailleuse de l'UGTA et son homologue de l'Union des femmes travailleuses sahraouies.