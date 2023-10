Afrique: Célébration - EDAU Congo SCP ouvre ses portes au public

Plus de 1500 personnes se sont imprégnées du travail que fait le bureau d'études en architecture, design, expertise immobilière (valeur vénale), ingénierie BTP, urbanisme "EDAU Congo Scp" lors d'une journée portes ouvertes que la structure a organisée à Brazzaville.

La journée portes ouvertes d'EDAU Congo SCP marquant les quinze ans d'existence de la structure a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de l'habitat commémorée le premier lundi de chaque mois d'octobre. Un moment sacré pour les architectes et urbanistes, selon Gervais Aurélien Dibantsa, l'associé gérant qui dirige le bureau d'études pluridisciplinaire, EDAU Congo SCP. Selon lui, l'architecture et l'urbanisme sont des domaines qui apportent des solutions aux enjeux de la transition écologique : baisse des émissions de carbones et de consommation énergétique ; préservation des ressources et de la biodiversité ; résilience face aux changements climatiques extrêmes.

« Au moment où nous fêtons nos 15 ans, le monde est menacé de plusieurs maux, changements climatiques, érosions, inondations par-ci par-là ... c'est ainsi que le 26, 27 et 28 prochain se tiendra à Brazzaville le sommet des trois bassins du monde qui interpelle plus d'un », a fait savoir Gervais Aurélien Dibantsa.

Susciter les vocations

A travers la journée portes ouvertes, les visiteurs chiffrés à plus de 1500, dont les autorités publiques, les étudiants et bien d'autres catégories socio-professionnelles, se sont non seulement fait une idée réelle du travail que fait EDAU Congo SCP mais ont aussi découvert des métiers divers et variés pouvant les inspirer pour leur propre carrière. Le bureau d'études multidisciplinaire oeuvre en effet dans les domaines d'urbanisme, d'architecture, de design, d'audit technique, de calcul de structure, de contre-expertise, de devis quantitatif et estimatif, de descente de charges, d'expertise diverse et technique, de l'ingénierie BTP, d'études en BTP, de maîtrise d'oeuvre, etc. ... Dans ce sens, une série de questions-réponses a ponctué la journée portes ouvertes pour permettre aux experts de mieux éclairer la lanterne des visiteurs sur ces métiers. Les visiteurs dans leur diversité ont salué l'initiative.

%

La formation

« Au niveau d'EDAU Congo SCP nous faisons de la formation initiale et continue notre leitmotiv. Nous avons appris depuis belle lurette de travailler en groupement avec les experts locaux et étrangers dans plusieurs domaines du cadre bâti afin de pérenniser les acquis et en transmettre aux générations futures », a indiqué Gervais Aurélien Dibantsa en précisant que les jeunes doivent être conscients du fait que dans le monde d'aujourd'hui, il faut être à la hauteur pour innover au quotidien. Avec l'opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine, la compétitivité sera grande, a-t-il souligné, en appelant notamment les jeunes à se mettre résolument au travail, à être en mesure de s'adapter aux changements y relatifs afin de ne pas être en marge de l'évolution du monde.

Réalisations

Série d'hôtels des impôts dans plusieurs localités du pays ; propositions aux pouvoirs publics de plusieurs structures dont le premier Mall à Pointe-Noire dénommé "Ndjindji Mall" sont autant de réalisations au palmarès d'EDAU Congo SCP. Le bureau vient par ailleurs de terminer un chef-d'oeuvre dans le cinquième arrondissement de Brazzaville notamment en l'occurrence l'Institut national de la statistique couplé au Centre d'application, de la statistique et de la planification.

« Ensemble nous construisons un avenir architectural radieux axé sur les espaces urbains résilients qui préservent et respectent l'environnement face à tous les défis actuels. Nous sommes tous interpellés en tant qu'acteurs qui intervenons dans l'amélioration du cadre de vie de la population d'en tenir compte, c'est pour cela que nous devons saisir l'opportunité de prendre à bras-le-corps la rencontre de Brazzaville liée au sommet des trois bassins du monde les 26, 27 et 28 octobre 2023 prochain », a déclaré Gervais Aurélien Dibantsa, l'associé gérant d'EDAU Congo SCP qui poursuit son évolution dans l'innovation et la durabilité avec le soutien des pouvoirs publics, des partenaires divers...