Congo-Brazzaville: Festival Boya Kobina - La 9e édition démarre le 18 octobre prochain

La neuvième édition du festival Boya Kobina se tiendra du 18 au 22 octobre, à Brazzaville, sur le thème « Où vers, avancer toujours ! ». Le festival réunira les artistes venant de plusieurs pays.

La rencontre internationale de danse et musique de Brazzaville (Boya Kobina) en français « Venez danser » se déroulera sur différents lieux, à savoir l'espace culture Baning'art (à Kombé), l'Institut français du Congo de Brazzaville, le lycée agricole, dunes de Ntoula et le centre sportif de Makelekelé. Le festival reunira pendant six jours les artistes des differents pays .

L'événement prévoit des spectacles, des ateliers, des projections, des rencontres, des concerts. Peu avant son ouverture, une résidence de création sera organisée du 16 au 17 octobre à l'espace Baning'art. L'inscription est gratuite et ouverte à tout le monde.

Le festival a été lancé à l'initiative du directeur artistique, danseur, chorégraphe et chanteur congolais, Delavallet Bidiefono. Il met à l'honneur des femmes et des hommes passionnés et talentueux en danse.

Cet évènement sera organisé en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie, l'IFC de Brazzaville et de Bénin, l'espace Baning'Art, la Cité musicale (Metz), Accès culture, AFD...