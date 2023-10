Afrique: Large condamnation de l'agression sioniste contre Ghaza, rassemblements de solidarité avec la cause palestinienne

ALGER — Les réactions condamnant et dénonçant l'agression sioniste contre la bande de Ghaza par les partis politiques et associations se poursuivent, tandis que des rassemblements ont été organisés pour exprimer la solidarité avec le peuple palestinien dans son épreuve.

Dans ce cadre, le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina a indiqué, lors d'un sit-in de solidarité organisé par son parti dans la commune de Bir Mourad Raïs (Alger), que "l'histoire aujourd'hui est écrite par la résistance palestinienne à travers l'opération baptisée 'Déluge d'Al-Aqsa' à l'image de ce nos pères et nos ancêtres avaient fait lors de l'offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, ayant brisé le blocus sur la Révolution de libération et marqué un nouveau départ pour la Révolution".

M. Bengrina a souligné que "les Algériens sont tous unis contre la normalisation avec l'entité sioniste et refusent de trahir la cause palestinienne en n'acceptant pas de remettre en question le soutien de leur Etat à la cause centrale".

Il a également rappelé aux Palestiniens que "ce que vit aujourd'hui la Palestine est un tribut payé pour la victoire", citant "les tragédies vécues par l'Algérie, qui a sacrifié plus d'un million et demi de martyrs pendant la Guerre de libération et tout au long de la période de la colonisation".

Le représentant du Mouvement de la Résistance islamique palestinienne (Hamas), Youcef Al-Hamdane, présent à la manifestation de solidarité, a souligné dans son intervention que l'élan de solidarité en Algérie "témoigne de la profondeur de l'estime et de la place de la Palestine dans les coeurs du peuple algérien", ajoutant que le peuple palestinien et le monde "se trouvent aujourd'hui confrontés à une scène héroïque sans précédent et à un tournant de l'histoire de la cause palestinienne".

Le Parti Tajamou Amal El Djazair (TAJ) a organisé au niveau de son siège à Alger, une conférence dédiée à la Palestine, en présence de l'ambassadeur de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita, où l'accent a été mis sur la position du parti en soutien à la cause palestinienne.

La présidente du parti, Fatima Zohra Zerouati, a fustigé la décision des forces d'occupation sionistes d'interdire au Ghazaouis tout accès aux aides, soulignant les besoins pressant en ces aides à la lumière de la détérioration de la situation.

Lors de la réunion de son conseil consultatif, le Mouvement Ennahda a affirmé "sa position constante de soutien en faveur du peuple palestinien dans la défense de sa terre et des symboles sacrés de la nation", se félicitant de la position de l'Etat algérien "en faveur des causes justes notamment les causes sahraouie et palestinienne" et dénonçant "les tentatives de déplacement forcé des habitants de la bande de Ghaza visant à servir les plans sionistes afin de réaliser les clauses du soi-disant Accord du siècle".

Pour sa part, la Ligue nationale des étudiants algériens (LNEA) a condamné "les crimes de guerre incessants perpétrés par l'entité sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza à travers les raids, la destruction des hôpitaux et l'interdiction de l'acheminement des aides humanitaires, dans une violation flagrante de tous les droits, les conventions et les us internationaux".

La LNEA a également dénoncé "les tentatives de l'entité sioniste de déplacer le peuple palestinien frère, contre son gré, de Ghaza et d'évacuer la bande des civils suivant la politique de punition collective", condamnant également les agressions menées contre "les journalistes présents sur le terrain".

"Les agressions perpétrées dans la bande de Ghaza s'ajoutent à la liste des crimes commis par l'entité sioniste en Palestine", a-t-elle poursuivi, affirmant que "l'occupant sioniste profite de l'inertie de certains régimes arabes normalisateurs, de la connivence des régimes occidentaux et du silence des organisations onusiennes agissant à géométrie variable vis-à-vis des questions internationales, pour aller très loin dans son iniquité".

De son côté, l'Association des journalistes d'Alger, a exprimé sa condamnation "des crimes de l'occupation sioniste dans les terres palestiniennes, et le terrorisme sioniste systémique pour exterminer les habitants de la bande de Ghaza", incitant à "se fédérer tous autour de la question palestinienne et contrer la guerre médiatique enragée que mènent les colporteurs sionistes pour tromper l'opinion publique internationale, et d'oeuvrer à soutenir le peuple palestinien et ses droits légitimes de libérer ses terres, la Palestine, et sa capitale Al-Qods".

L'Association a salué "les positions constantes de l'Etat algérien en faveur de la cause palestinienne et les causes justes à travers le monde, en tête desquels le droit du peuple palestinien de défendre ses terres et ses Lieux sacrés, et la condamnation de l'agression sioniste brutale contre les citoyens sans défense à Ghaza, étant un génocide et un crime contre l'humanité".

Dans le même contexte, l'Association s'est félicitée de la position immuable de l'Algérie dans son soutien à la cause palestinienne et aux causes justes de par le monde, notamment le droit du peuple palestinien à se défendre et à défendre ses terres et ses lieux sacrés, tout en condamnant l'agression sioniste barbare contre des civiles sans défense, qui constitue un génocide et un crime de guerre contre l'humanité.