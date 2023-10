Congo-Brazzaville: Affaire Stanis Bujakera - Olpa exige un procès juste et équitable

L'organisation de défense et de promotion de la liberté de presse, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), plaide pour la tenue d'un procès juste et équitable en faveur du journaliste incriminé.

Cette ONG reste persuadée que les principes de la bonne administration de la justice et du droit de la défense seront préservés par le tribunal conformément aux lois du pays et aux instruments juridiques internationaux sur les droits de l'homme.

L'Olpa a, par ailleurs, rappelé dans son communiqué du 13 octobre que lors de l'audience foraine du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe à la prison centrale de Makala tenue le même jour, le Parquet a mis à charge du journaliste à Actualite.cd et correspondant des médias français et britannique Jeune Afrique et Reuters, Stanis Bujakera Tshamala plusieurs griefs dont le « faux en écriture », la « falsification des sceaux de l'Etat », le « faux et usage de faux », la « propagation de faux bruits » et la « transmission de messages erronés et contraires à la loi ».

Ces poursuites judiciaires, a souligné cette association, sont consécutives à la publication par Jeune Afrique, dans son édition n°3128 du 31 août 2023 d'un article intitulé « Mort de Chérubin Okende en RDC : les renseignements militaires ont-ils joué un rôle ? ». Dans cet article, a précisé l'Olpa, le média français avait publié un document attribué aux services d'intelligence, mettant en cause les renseignements militaires congolais dans cet assassinat. Et, Stanis Bujakera a été interpellé, le 8 septembre 2023, à l'aéroport international de N'djili, alors qu'il voulait embarquer pour Lubumbashi.

L'affaire en cours, enrôlée sous le RP 29823, a été renvoyée au 20 octobre 2023 à la demande des avocats du journaliste afin de préparer leurs moyens de défense. Ces avocats, a fait savoir l'Olpa, ont également dénoncé l'irrégularité de la confirmation de la détention du journaliste dont le délai est largement dépassé. Ils ont, une fois de plus, sollicité sa mise en liberté provisoire.