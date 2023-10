Algérie: Consolider le rôle de la femme rurale dans l'essor de la production nationale

TINDOUF — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a souligné, samedi depuis la wilaya de Tindouf, que "le programme de coopération conclu avec tous les acteurs, sous l'égide du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) tend à consolider le rôle de la femme rurale dans le processus de la production nationale".

Dans son intervention prononcée à la maison de la culture "Abdelhamid Mehri" à l'occasion de la journée internationale de la femme rurale, Mme. Krikou a affirmé que "la promotion de la femme rurale revêt, sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une importance particulière du gouvernement en vue de lui permettre d'atteindre son autonomie économique, générer des emplois et contribuer à l'économie nationale".

Et d'ajouter: le secteur entend également, à la faveur de l'adoption d'une approche participative, "à consolider et soutenir les compétences féminines leur permettant d'adopter de nouvelles actions axées sur l'intégration et la coordination sectorielle, ainsi que l'examen des voies et mécanismes de formation et d'appui pour le montage des projets créateurs de revenus".

"Le lancement, en février 2021, du programme national portant encouragement, au titre d'un plan d'action multisectoriel, de la femme rurale et celle au foyer à adhérer au processus de la production nationale tend à appuyer la dynamique de création des activités économiques et le montage des micro-entreprises, le développement de l'entrepreneuriat féminin", a expliqué la ministre.

Elle a déclaré que, ces actions ont été sanctionnées par l'établissement du "Guide de l'intégration économique de la femme" dans lequel ont été insérés les mécanismes de soutien prônés par l'Etat au titre des différents dispositifs ayant permis à plus de 12.549 femmes de bénéficier des microcrédits et de formations au niveau des établissements de la formation professionnelle.

De son côté, la directrice du bureau du FNUAP en Algérie, Feïza Bendriss, qui a souligné que "la consolidation des capacités de la production féminine rurale est d'une grande importance", a insisté, à ce titre, "sur la nécessaire préservation du cachet local du produit et de permettre à la femme rurale d'écouler ses produits".

La ministre qui s'est rendue à une exploitation agricole pilote gérée par une femme rurale au niveau de la région d'Oued-M'heya, a mis l'accent sur la nécessité de prendre en charge le facteur de formation et d'accompagnement pour plus de professionnalisme chez les femmes désireuses d'investir et la préservation du volet traditionnel de la femme rurale.

L'exposé présenté à la délégation ministérielle fait ressortir que plus de 550 femmes rurales dans la wilaya ont bénéficié du programme d'appui agricole, dont 423 femmes ont bénéficié d'un cheptel caprin de 2.538 têtes au titre de création de leurs propres projets.

Mettant à profit cette visite, Mme. Krikou s'est enquise, au travers une riche technique, du projet de plantation d'une surface de 43 hectares en arganier à la faveur d'une enveloppe de 23 millions DA, dont les délais de réalisation ont été fixés à 24 mois, avant de donner le coup d'envoi d'une opération de mise en terre symbolique de cette espèce d'arbre.

Elle a, à cette occasion, pris connaissance d'une exposition de la femme rurale riche en produits d'art culinaire traditionnel, dont des mets et boissons locaux, des unités d'élevage caprin, camelin et équin, avant d'écouter des préoccupations des exposantes liées au volet de commercialisation de leurs produits.

Mme. Krikou a, par l'occasion, remis des titres d'attribution des terres agricoles à certains agriculteurs, avant de présider le lancement de trois ateliers de formation en production de fromage du lait de chèvre et de chamelles, celle relative à l'extraction de l'huile d'arganier et une formation en techniques de commercialisation des produits de la femme rurale.

La ministre a, au terme de sa visite dans la région, présidé, en présence des représentants des secteurs de la solidarité nationale, de l'agriculture et du tourisme, une rencontre dédiée au thème "de l'économie de la connaissance, start-up et micro-entreprises", avant de prendre part à une émission à la radio locale et de donner le coup d'envoi, dans le cadre d'octobre rose, d'une caravane médicale de sensibilisation contre le cancer en direction de la femme.