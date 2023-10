Afrique: CAN 2023 - José Peseiro révèle pourquoi « le Nigéria peut gagner la CAN »

Alors que le Nigéria court derrière un triomphe à la CAN depuis la dernière en 2013, le sélectionneur des Super Eagles reste convaincu que la prochaine sera la bonne. José Peseiro dévoile même ce qui va rendre son équipe plus impressionnante que les autres du continent.

Le Nigéria a remporté sa dernière CAN en 2013 en Afrique du Sud. Depuis ce troisième sacre continental, le pays peine à retrouver le toit de l'Afrique. À la dernière CAN au Cameroun, ils ont été éliminés par l'Égypte en huitièmes de finale après un sans-faute en phase de groupes. Avant leur prochaine tentative en Côte d'Ivoire, le sélectionneur national croit au titre.

« Malgré une forte concurrence, notamment du Sénégal, du Ghana, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, nous croyons que nous pouvons le faire. Je le crois. Et les joueurs y croient », a affirmé Peseiro à Sky Sports.

Lors de la CAN 2021 au Cameroun, le Nigéria a été privé de Victor Osimhen, blessé. Actuellement dans une forme étincelante, il devrait être le point fort de l'équipe de Peseiro. « Partout où il va, Osimhen est accueilli en véritable superstar. Au-delà des frontières du Nigéria, son talent est reconnu. Lors des qualifications pour la CAN, Osimhen a inscrit 10 buts, soit deux fois plus que n'importe quel autre joueur. La seule raison pour laquelle il n'a pas marqué plus, c'est parce qu'il a permis à ses coéquipiers de tirer deux pénaltys », a poursuivi l'entraîneur portugais.

%

« Osimhen est fort, intelligent et est un joueur incroyable défensivement et offensivement. Il fait la pression sur les défenseurs centraux, il fait la pression sur la ligne en courant derrière. Il peut attaquer le ballon dans les airs et sur le terrain. Il est motivé, rapide et fort », s'extasie le tacticien sur l'attaquant de Naples.

« Nous pouvons la gagner. Les joueurs le savent. Ils viennent avec la même énergie, la même conviction pour se battre pour les Super Eagles », a conclu Peseiro, dont l'équipe devra affronter la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et la Guinée Équatoriale. Ils sont tirés au sort dans le Groupe A du tournoi prévu en début d'année prochaine.