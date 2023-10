Congo-Brazzaville: Trop de tintamarre dans la musique d'aujourd'hui

opinion

Ce tintamarre qui s'accentue du jour au jour dans de nombreuses mélodies musicales de la jeune génération pousse les amoureux de la musique thématique et les observateurs attentifs à la musique à se poser mille et une questions, notamment sur le déficit d'imagination relative aux faits réels de société afin de pouvoir moraliser et éduquer les citoyens et d'éveiller leur univers mental pour le bon fonctionnement de la société. Le contraire ne serait que de la sale musique.

Plus vieille que le monde lui-même, la musique est de façon empirique l'art de combiner des sons agréables à l'oreille traitant des thèmes précis dans le but d'éduquer, moraliser, conscientiser et distraire. C'est une sorte de poésie, car elle éveille et oriente les citoyens en participant au développement socio-culturel des peuples. Alors que constatons-nous aujourd'hui ?

Ce noble art est en train de céder radicalement sa place à une sorte de cacophonie instrumentale et vocale qui ne dit pas son nom. Et pour s'en convaincre, tentez d'écouter attentivement tout ce qui se joue dans des cérémonies et divers endroits, à savoir dans des discothèques ou dans des caves musicales ou encore dans des bars dancing, il y a lieu de se demander où va la musique. Réponse : la musique est devenue, pour cette nouvelle race de musiciens, un assemblage des sons discordants fantaisistes manquant de thèmes précis à traiter.

%

On assiste pêle-mêle à l'enchaînement sans fin des bruits bizarres et incongrus produits par des DJ ou des « atalakous » qui n'ont pour seul but que de produire un tintamarre dérangeant avec des décibels d'une amplification insupportable. Alors ce que l'on ne dit pas, cette dangereuse musique est en train de « chasser » de la scène musicale les vrais artistes-compositeurs, dignes de ce nom, porteurs de thèmes bien inspirés à des fins de conscientisation ou d'éveil social.

Cette race de musiciens qui voit le jour cause du tort à l'éducation de la jeunesse. Une musique au contenu creux et poreux socialement pousse la jeunesse parfois aux débordements, à la prise des excitants qui les exposent aux antivaleurs.

A dire vrai, ce tintamarre que l'on écoute à longueur de journée et qui n'a aucune fonction sociale acceptable n'est pas de la musique proprement dite, ce sont des « errements musicaux », un véritable désordre musical. Recherchons plutôt les talents des Pamelo, Tabu Ley, Franklin Boukaka et Ludwig Van Beethoven.

Alors, vous jeunes musiciens ne pensez surtout pas que la musique c'est seulement ce tohu-bohu que vous servez au public dans les cérémonies et manifestations de tout genre. Arrêtons avec ces nuisances sonores.