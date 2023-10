Afrique: CAN 2023 - Sadio Mané souhaite rencontrer ce pays en finale de la compétition !

Sadio Mané était présent le jeudi 12 octobre à Abidjan lors du tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). En marge de cette cérémonie, le meilleur joueur de la dernière CAN a révélé le pays qu'il souhaiterait affronter en finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

Le Sénégal est logé dans le groupe C de la CAN 2023. Les tenants du titre partagent la poule avec leur grand rival le Cameroun, et leurs deux voisins la Guinée et la Gambie.

Cependant Sadio Mané est confiant et pense que le Sénégal jouera sa troisième finale consécutive dans une CAN. Le Ballon d'Or Africain veut affronter la Côte d'Ivoire, pays hôte pour cette édition.

« Le Sénégal plus fort en 2022 ? Je dirais oui mais vous savez, en Afrique il n'y a plus de petites équipes. Toutes les options sont très difficiles à jouer. Ce sera une CAN très élevée et très difficile. Toutes les équipes qualifiées cette année ont disputé la CAN donc elles ont de l'expérience. Je suis heureux d'être à Abidjan. Vous savez, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des pays jumelés. J'espère que le Sénégal et la Côte d'Ivoire se retrouveront en finale du tournoi », a déclaré le joueur sénégalais.