Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Octobre 2023

Rca : Cryptomonnaie - Des détenteurs de Sango Coins victimes d’escroquerie

Deux ans après l'adoption de la cryptomonnaie Sango Coin, l'Etat centrafricain peine à contrôler la fiabilité de ses structures. La société Clé du Succès s’est enregistrée au ministère des Finances avec un numéro d’identification fiscale. Les taux d’intérêts attractifs qu’elle promettait à ses clients et son marketing efficace lui ont assuré un rapide succès. Isidore Naïmo, un habitant de Bangui dit avoir « investi 900.000 francs CFA, avec une promesse de la société de passer le 19 pour récupérer un peu plus d'un million de francs Cfa »."Ils ne peuvent pas passer inaperçus du gouvernement, ils ont leur agrément et le ministère de l’Intérieur les connaissait parfaitement avant qu’ils commencent à exercer. J’aurais aimé que le gouvernement fasse de son mieux pour qu’on nous rembourse notre argent", souhaite-t-il. (Source : abangui.com)

Gabon : Passeports diplomatiques- Les anciens du régime déchu sommés de rendre leurs documents

Dans un communiqué, le ministère gabonais des Affaires étrangères demande à tous les dirigeants dont les institutions ont été dissoutes par les militaires après le coup d’Etat du 30 août dernier, de rendre leurs passeports diplomatiques et de service.« Le ministre des Affaires étrangères, chargé de l’intégration régionale et des gabonais de l’étranger porte à la connaissance de toute personne détentrice d’un passeport diplomatique et leurs ayant-droit ou un passeport de service ayant cessé leurs fonctions de bien vouloir restituer les dits documents », annonce le communiqué lu par Michel Franck Nembe Lessidi, Directeur de la Communication du ministère des Affaires étrangères.(Source : alibreville.com)

%

Togo : Loisirs- Lomé va actualiser sa politique nationale des loisirs

Deux ans après avoir lancé les premières manœuvres avec la validation d’un plan d’action, le Togo s’apprête à actualiser sa politique nationale des loisirs. Les principales ébauches de ce projet ont été présentées mercredi 11 octobre dernier par la ministre en charge du secteur, Lidi Bessi-Kama, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Concrètement, la nouvelle mouture devra permettre d’améliorer la gouvernance du secteur, promouvoir et développer une véritable industrie des loisirs qui contribuera à créer des emplois et générer des revenus. (Source : alome.com)

Benin : Congrès Du Parti Les Démocrates- De grands bouleversements annoncés

Le parti d’opposition Les Démocrates sera en congrès national demain, samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023 à Parakou. Cette grande messe de l’opposition politique au régime Talon annonce des surprises. Des têtes risquent de tomber dans l’organe dirigeant du parti, dans la perspective des élections générales de 2026.Plus de 300 délégués sont attendus à Parakou dès demain pour prendre part au 1er congrès national du parti Les Démocrates. Mais plus que le réquisitoire auquel on aura droit sur la gouvernance de la Rupture, les décisions qui seront prises à la suite de ce rendez-vous important seront cruciales pour les deux prochaines années qui conduisent aux élections générales de 2026.Pour conduire le parti jusqu’aux élections générales de 2026, la majorité des militants veulent que l’ancien chef d’Etat Boni Yayi prenne les rênes. (Source : acotonou.com)

Burkina : Procès ministre de l’économie contre le reporter- Le verdict attendu le 19 Octobre prochain

Le procès intenté conjointement par le ministre de l’Économie Dr Aboubacar Nacanabo, le directeur général des douanes Mathias Kadiogo et le directeur général des impôts Daouda Kirakoya contre le journal « Le Reporter» a connu une avancée majeure, ce 12 octobre 2023, au Tribunal de grande instance Ouaga II. Dès 8h, le dossier a été appelé pour être jugé. C’est à 18h, soit après 10h de débats faits de réquisitions du procureur et des plaidoiries des avocats de la défense et de la partie civile que le tribunal a décidé de renvoyer le verdict au 19 octobre 2023. (Source : aouaga.com)

Guinée : Le développement à la base- Le plan novateur de Mory Condé pour l’accélérer

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de déconcentration et de décentralisation, le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation entend mener une campagne d’actualisation des plans de développement local (Pdl) des 362 communes et d’élaboration des Plans de Développement Territorial des 33 Préfectures. En prélude à ces initiatives, le Ministère de l’Administration du Territoire et de Décentralisation a entamé un processus d’échanges et de partage avec l’ensemble des acteurs intervenants dans le développement local. (Source : africaguinee.com)

Tchad : Affaires militaires- N’Djamena accepte le transit des troupes françaises chassées du Niger

L’armée du Tchad escortera sur son territoire les troupes françaises chassées du Niger voisin, jusqu’à l’aéroport de N’Djamena d’où les militaires s’envoleront pour la France, et jusqu’à la frontière du Cameroun pour leur matériel devant être embarqué au port de Douala, a annoncé N’Djamena.Chassée du Niger, l’armée française doit évacuer ses matériels en majeure partie par voie terrestre vers le Tchad puis le Cameroun, avant leur rapatriement en France, un parcours de plus de 3.000 km dont une partie en traversant des zones hostiles, abritant par endroits des groupes jihadistes. Environ 1.600 km séparent Niamey de N’Djamena et 1.500 km N’Djamena de Douala. Des militaires ont également quitté directement Niamey à bord de vols spéciaux. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Zouan-Hounien- Plus de 170 élèves en grossesse

Cent soixante-onze cas de grossesses ont été enregistrés dans le département de Zouan-Hounien, au cours de l’année scolaire 2022-2023. Cette information a été relayée par la Directrice régionale de l’éducation (DRENA) de Danané, N’Goran Ahou Sidonie épouse Diomandé, le mardi 10 octobre 2023 au foyer des jeunes de Zouan-Hounien. C’était lors d’une caravane sensibilisation contre les grossesses en cours de scolarité organisée par une société minière et son partenaire, l’ONG « Overcome ». (Source : Fratmat.info)

Mali : Rencontre Haut Conseil Islamique- Vers une synergie d’actions pour retrouver la paix

Le jeudi 12 octobre 2023, dans l’après-midi, une délégation de la Plateforme « Initiatives citoyennes pour la paix au Mali » conduite par le Pr. Ali Nouhoum Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale du Mali, a été reçue en audience par le Haut conseil islamique du Mali (HCIM), avec à sa tête Chérif Ousmane Madane Haïdara. C’était au siège du Haut conseil islamique à Bamako. L’un des objectifs de cette rencontre était d’explorer les voies et moyens pour trouver une solution à la situation sécuritaire du Mali. A travers cette rencontre, les deux entités sont dans la dynamique de créer une synergie d’actions pour la paix au Mali. « La solution à la situation préoccupante du pays ne passe que par le dialogue. Il faut que les gens acceptent de se donner la main, de s’asseoir pour se regarder en se disant la vérité et enfin en se pardonnant pour ramener la paix. Seul le dialogue peut ramener la paix dans le pays », a déclaré Aboubacar Soumaré, Président du Mouvement Mali débout, membre de la Plateforme. (Source : abamako.com)