Cote d'Ivoire: Soutien au conseil agricole- Plus de 200 milliards de Fcfa mobilisés par le Firca

De 2004 à ce jour, le Fonds interprofessionnel du conseil agricole, (Firca) a permis de mobiliser près de 200 milliards de Fcfa auprès des filières agricoles, de l’Etat et des partenaires au développement.

Ce fonds a exécuté plus de 1000 projets au profit de 25 filières agricoles, pour générer, promouvoir et transférer plus d’une centaine d’innovations aux producteurs et autres acteurs des chaînes de valeur agricole. Ces informations ont été données le vendredi 13 Octobre 2023, à Abidjan, à l’occasion de la célébration des 20 ans du Firca.

A l’occasion, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani a dit que toutes ces actions ont permis d’augmenter la productivité des producteurs, d’améliorer leurs revenus, de réduire la pénibilité de leur travail, de renforcer leur adaptation et d’améliorer leur résilience aux effets du changement climatique.

M. Kobenan (Ministre sortant) a souligné que le principal objectif du gouvernement est de revitaliser l’agriculture en encourageant l’investissement, notamment par le secteur privé, tout en entreprenant des réformes visant à améliorer la gouvernance et à accélérer la transformation structurelle de l’économie par le biais de l’industrialisation.

Le ministre a également mis en avant l’importance du financement continu de la recherche, du conseil et de la formation agricole pour atteindre cet objectif. Il a, par ailleurs, salué le modèle ivoirien mis en place depuis 2003, avec la création du Firca. Selon lui, ces avancées ont touché en moyenne plus d’un million de producteurs chaque année, renforçant leur résilience aux effets du changement climatique.

Depuis le 29 avril 2020, le Firca est la première entité nationale accréditée auprès du Fonds d’adaptation pour la mise en œuvre de projets climatiques en Côte d’Ivoire, et le processus d’accréditation auprès du Fonds vert pour le climat est en cours.

Kobenan Kouassi Adjoumani a conclu en exprimant son adhésion à la réflexion sur le thème de cette célébration « Firca, quel positionnement pour une contribution efficace au développement structurel durable de l’économie agricole ivoirienne après 20 ans d’existence ». Il reste convaincu que les discussions menées depuis le lancement des festivités, le 28 avril, aboutiront à des orientations cruciales pour l’avenir de l’agriculture ivoirienne, avec le soutien du ministère.

Bien avant, M. Koné Kassoum, le président du Conseil d’administration a salué l’engagement des filières agricoles, de l’Etat de Côte d’Ivoire et des partenaires techniques financiers,(Ptf) aux côtés de cet instrument commun dédié au soutien du conseil et recherche agricole. Non sans les inviter à se projeter ensemble dans l'avenir.