Niger: Système éducatif national- Le gouvernement de la transition contre l'introduction des pratiques LGBT

Le gouvernement de la transition militaire au Niger a manifesté, le samedi 13 Octobre 2023, son désaccord et mécontentement quant à la tentative de certaines personnes à vouloir introduire des pratiques homosexuelles dans le système éducatif du pays. Rapporte l’Anp.

Selon cette source, cette position de l'exécutif nigérien a été exprimée à travers une communication de la ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales lors d'un conseil des ministres tenu le même jour.

« Le gouvernement a été informé des tentatives subversives de certains milieux sataniques, en collaboration avec une puissance étrangère et un groupuscule de nigériens cupides, d'introduire les pratiques et le débat LGBT dans notre société, en particulier dans le milieu scolaire », a déclaré la ministre de l'éducation.

«Le Gouvernement s'indigne et fustige la démarche de certains pays qui consiste à refuser des visas médicaux et des visas d'études à des étudiants régulièrement inscrits dans leurs universités, pour cependant, de façon sournoise, accorder des visas à de jeunes nigériens, qui vraisemblablement sont souvent trompés quant à l'objet de leur séjour, pour assister à des rencontres faisant la promotion des LGBT», a ajouté Dr Elisabeth Shérif.

A cet effet, poursuit la ministre de l'éducation, «le gouvernement rassure les nigériens que toutes les mesures ont été prises», citant d'une part, la volonté du gouvernement d'«identifier et traduire devant la justice les responsables et leurs complices de cette démarche contraire à nos lois et murs», et d'autre part «pour que les actions et les messages portés par les nigériens, partout dans le monde, soient conformes à nos lois, à notre culture et à notre religion».

En tout état de cause, a-t-elle fait savoir « le gouvernement avait d’ores et déjà pris toutes les dispositions ayant permis d'empêcher le voyage de nos jeunes enfants ».

Parlant toujours du secteur de l'éducation, Dr Elisabeth Shérif a signifié que la rentrée académique 2023-2024 « s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs sous la haute direction du Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Chef de l'État».