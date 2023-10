Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Octobre 2023

Gabon : Eau potable- Oligui refuse aux chinois un mois supplémentaire pour livrer un chantier

Le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma qui a effectué samedi un tour de ville pour vérifier l’avancement des travaux d’hercule en cours à Libreville pour améliorer la desserte en eau potable dans la capitale a refusé à une entreprise chinoise un délai supplémentaire d’un mois pour livrer son chantier.« Dites à l’entreprise que le président attend la fin du projet pour février 2024 », a ordonné le président s’adressant à une interprète chinoise qui venait de lui dire que l’entreprise souhaite livrer le chantier en mars 2024. « Accélérez, accélérez… », a urgé le président de la Transition qui veut soulager les populations de la capitale soumises à une pénurie sévère d’eau dans plusieurs quartiers. Ce dialogue a eu lieu au PK5 où une société chinoise construit une station de stockage d’eau venue des usines de Ntoum pour la propulser d’abord dans les réservoirs de la cité de la Caisse. (Source : alibreville.com)

Rdc : Rdc et Ouganda -Suppression des visas d’entrée dans les deux pays

La République démocratique du Congo et l’Ouganda ont décidé, samedi à la 8ème session ordinaire de la grande commission mixte tenue à Kinshasa, la suppression des visas d’entrée sur leurs territoires, pour favoriser la libre circulation des personnes, a-t-on appris de source officielle.« Parmi les résolutions de cette 8ème session ordinaire de la grande commission mixte entre la RDC et l’Ouganda, nous notons celle de la suppression des droits de visa, en vue de favoriser la libre circulation des personnes pour les biens communs de nos deux peuples qui n’ont que besoin des pains et de la paix », a déclaré le ministre d’Etat, ministre de l’Intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi.( Source :Acp)

Mali : Politique- Où se cache Boubou Cissé?

Poursuivi pour avoir été impliqué dans des dossiers de corruption et de mauvaise gouvernance, Dr. Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre d'IBK est introuvable. Depuis sa cachette, il nargue la justice malienne qui a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Puisqu'il comptait sur l'organisation de la présidentielle en février 2024 pour revenir dans le jeu politique, Boubou Cissé vient de refaire surface. Tout en dissimulant sa zone de résidence, il a publié une déclaration dans laquelle il joue à la Cassandre annonçant la chute prochaine du Mali. Se faisant le prophète, Boubou Cissé prédit la fin du Mali qu'il compare à un monde de géant dont la déchéance pourrait commencer bientôt. Tous les malheurs sont souhaités par l'ancien Premier ministre parce que le gouvernement a annoncé le report des élections présidentielle, législative et régionale le 25 Septembre dernier. Mais une question est sur toutes les lèvres depuis cette sortie : où se cache Boubou Cissé après la chute du régime de Bazoum au Niger qui lui avait accordé l'asile?. (Source : abamako.com)

Togo : Sialo- Coup d’envoi de la 10ème édition

La 10ème édition du Salon international de l’agriculture et de l’agroalimentaire de Lomé (Sialo) a officiellement démarré le mardi 10 octobre. C’est donc parti depuis lors, pour dix jours d’activités au Centre des expositions et foires du Togo (Cetef) qui abrite l’événement. Cette année, ce rendez-vous annuel de promotion de l’agriculture et de la transformation, mettra l’accent sur la mécanisation et l’irrigation. Et à l’instar des éditions précédentes, l’événement sera un espace de rencontres entre les acteurs agricoles et des secteurs connexes. (Source : Alome.com)

Sénégal : Assemblée nationale-Une rentrée parlementaire marquée par la division du groupe d’opposition Yewwi Askan Wi

Rentrée parlementaire le samedi 14 octobre au Sénégal avec l’ouverture de la session ordinaire unique de l’année 2023-2024. L’occasion de refaire le bureau de l’Assemblée nationale où s’est acté une scission du groupe parlementaire de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi - notamment dirigée par le Pastef d’Ousmane Sonko – avec le départ des députés du mouvement Taxawu Sénégal de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall. (Source :Rfi)

Rca : Maintien de la paix - Bangui et Paris discutent des nouvelles orientations de la Minusca

Après un long moment de méfiance, Bangui et Paris ont renoué le dialogue, ce mercredi 11 octobre 2023, à Bangui, pour décider de l’avenir de la Minusca. Depuis la crise politico-sécuritaire éclatée en 2013, la France est le porte-plume de la République centrafricaine au Conseil de sécurité de l’Onu. Il a été question pour les deux parties de décider du sort de cette mission onusienne. Suite aux critiques incessantes du gouvernement centrafricain contre le mandat assigné à la Minusca, la République centrafricaine et la France ont renoué le dialogue. Depuis 3 ans, Bangui n’a cessé de dénoncer la non prise en compte de ses attentes par le mandat de la Minusca et l’inaction de cette mission onusienne face à la persistance de l’insécurité causée par les groupes armés. (Source : abangui.com)

Guinée : Radiation du commandant Aly de l’armée- Le Gouvernement saisi d’une requête…

Cerveau du coup d’Etat qui a renversé Alpha Condé en septembre 2021, le commandant Aly Camara ne fait plus partie des effectifs des forces armées guinéennes, depuis le 05 septembre 2023.L’ex chef des opération du Groupement des forces spéciales a été radié de la grande muette pour « inconduite », selon un décret du président de la Transition. L’acte de radiation n’a certes pas été lu à la télévision nationale, mais les autorités n’ont pas non plus démenti l’authenticité du document qui a fuité dans la presse. Face à cette situation, son avocat a pris les devants en saisissant le Secrétariat Général du Gouvernement, qui gère tous les actes officiels de l’Exécutif. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Examens à Grands Tirages- Les inscriptions s'ouvrent ce lundi 16 octobre

Les inscriptions des examens à Grands Tirages s'ouvrent ce lundi 16 octobre au 08 décembre 2023 prochain. L'information a été donnée par la Direction des examens et concours (Deco), dans une note consultée par Abidjan.net ce lundi. Les droits d'examen pour le Cepe sont de 500 Fcfa, ceux du Bepc/Test d'orientation en seconde, de 2000 Fcfa, plus 500 Fcfa pour une matière facultative choisie et ceux du Baccalauréat de 5000 f, plus 1000 f pour une matière facultative choisie à payer à partir d'un compte Tresormoney. (Source : abidjan.net)