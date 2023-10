Afrique: Reportage / Kits scolaires, engrais, médicaments - Dans le nord-ouest du Bénin, l'ONU apporte de l'aide aux réfugiés

A Tanguiéta, dans le nord-ouest du Bénin, Talari Onadja, a quitté sa ville de Pama, au Burkina Faso, avec sa fille pour se réfugier dans une famille d'accueil à la suite de l'assassinat par des groupes armés de son mari et de son fils ainé âgé de 18 ans.

Elle a tout laissé derrière elle et c'est avec les yeux chargés d'émotion qu'elle reçoit l'assistance humanitaire des Nations Unies.

Un peu plus de neuf mille personnes réfugiées dans le département de l'Atacora ont reçu le mois dernier, des lots divers, offerts par le Systèmes des Nations Unies au Bénin en coopération avec le gouvernement.

Une aide opportune

Ces lots sont composés de kits de dignité pour l'hygiène menstruelle, de kits scolaires pour la rentrée scolaire 2023-2024, d'articles ménagers essentiels, de trois tonnes d'engrais, d'équipements pour les Centres de protection sociale (CPS) et de médicaments et matériels médicaux pour assurer la continuité des services de santé essentiels de qualité au profit des personnes déplacées.

D'une valeur de plus de deux millions de dollars, cette assistance humanitaire est une réponse immédiate des Nations Unies pour donner suite à la requête du gouvernement du Bénin afin de répondre aux besoins des personnes déplacées dans le nord-ouest du Bénin, notamment à Tanguiéta et à Matéri.

« J'ai reçu avec beaucoup de joie dans ma famille les kits d'hygiène et de cuisine. Ces kits sont venus au moment opportun car ma famille et moi avions fait le déplacement forcé, les mains complètement vides, le mois d'août dernier. Les conditions dans lesquelles nous avions quitté la ville de Pama, ne nous avaient pas permis de prendre sur nous, des objets ou même des habits, avant de venir à Tanguiéta », a déclaré Talari.

Fabrication de serviette hygiéniques

A Matéri, la seconde ville d'accueil des réfugiés dans le nord-ouest du Bénin, une association de femmes réfugiées s'active dans la fabrication manuelle de serviettes hygiéniques réutilisables pour faciliter l'hygiène menstruelle, grâce à l'appui des Nations Unies et de ses partenaires. Cette association qui a reçu une formation en la matière, a démontré sa capacité de résilience et de créativité en se lançant dans cette activité de dignité.

Cynthia Yacouba, l'une des femmes de l'association n'a pas caché sa joie sur l'importance de la fabrication des serviettes hygiéniques. « Aujourd'hui, je suis très contente. Au lieu de prendre mon argent pour acheter des serviettes hygiéniques, je peux fabriquer mes propres serviettes hygiéniques avec peu de choses et économiser de l'argent pour aider à la survie de mes enfants », a déclaré Cynthia, mère de quatre enfants.

La remise officielle de ces divers kits et équipements aux réfugiés dans les communes de Matéri et Tanguiéta, a été réalisée sous le leadership du Coordonnateur résident du système des Nations Unies qui a mobilisé diverses agences, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

Pour le Coordonnateur résident, Salvator Niyonzima, cette assistance est le couronnement des efforts entrepris depuis juin 2023 par les Nations Unies pour soutenir les personnes réfugiées et déplacées vivant dans un contexte de menace de l'insécurité sur la cohésion sociale dans le département de l'Atacora. Elle s'ajoute aux actions déjà en cours tant dans le domaine humanitaire que dans celui du développement.

« Cette assistance s'inscrit dans le cadre de la mission humanitaire des Nations Unies. Elle représente un segment de l'appui global que les Nations Unies apportent au Bénin dans sa marche vers le développement durable. Comme prévu dans le Cadre de coopération 2023-2026, le système des Nations Unies est déjà actif dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'adaptation au changement climatique, la croissance économique inclusive, la gouvernance et la cohésion sociale », a précisé le Coordonnateur résident.

Présence de l'ONU

Alassane Seïdou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui a effectué le déplacement, a exprimé sa gratitude envers le système des Nations Unies (SNU), soulignant l'importance de ces initiatives non seulement dans l'Atacora, mais également dans l'Alibori. Il a remercié le Système des Nations Unies pour sa mobilisation et pour cette assistance qui cible surtout les enfants, les femmes, notamment les femmes enceintes, et les personnes âgées.

« Les kits scolaires mis à disposition permettent d'assister de nombreux enfants au lendemain de la rentrée scolaire 2023-2024 », a déclaré le ministre.

Par ailleurs, les incidents sécuritaires étant de nature à fragiliser le secteur décentralisé de la santé et des facteurs aggravants pour les indicateurs en santé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est réjoui de l'appui en équipements médicaux et médicaments qui renforceront les capacités des centres de santé pour une meilleure prise en charge des personnes déplacées.

Le porte-parole des bénéficiaires a encouragé le gouvernement du Bénin et les Nations Unies à poursuivre l'assistance humanitaire, évoquant le souhait du retour à la normalité et la reprise de leurs activités quotidiennes. « Nous remercions tous les partenaires qui ont accompagné le gouvernement du Bénin et les Nations Unies pour cette assistance », a-t-il déclaré.

Par cette action, les Nations Unies réaffirment leur présence auprès des populations vulnérables et leur engagement à collaborer avec le gouvernement et les parties prenantes locales sur la voie du développement durable.

Ce reportage a été réalisé par François Agossou (OMS), Reine David-Gnahoui (UNICEF) et Yézaël Adoukonou (Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin)