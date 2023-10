Afrique: CAN 2024 - Sénégal-Cameroun, le match est déjà lancé

Réunis dans le même groupe C après le tirage au sort de la CAN 2024, le Sénégal et le Cameroun se retrouveront d'abord ce lundi 16 octobre à Lens en match amical. Mais dès la fin du tirage, le choc a commencé avec les anciens Lions de 2002, en attendant le duel qui s'annonce âpre comme souvent.

De gros nuages ont plané sur le match amical Sénégal-Cameroun de ce lundi 16 octobre, menacé d'annulation après le tirage au sort. Un moment de questionnement suscité d'abord par les règles de la CAF dont le règlement stipule que « deux sélections qui partagent le même groupe ne peuvent pas se rencontrer en match amical à trois mois d'une compétition ». Sénégal-Cameroun aura lieu le 19 janvier, soit dans trois mois et trois jours après le match de Lens. Ensuite, il est certain que les deux staffs auraient préféré ne pas se rencontrer maintenant, afin de garder encore quelques secrets en vue du choc de janvier. Finalement, « après concertations (...) il a été décidé par toutes les parties prenantes que le match amical Sénégal-Cameroun du 16 octobre 2023 à Lens serait maintenu », a annoncé dans un communiqué la Fédération sénégalaise de football.

Njitap: « C'est le Sénégal qui est plus revanchard »

Les nombreux supporters des Lions pourront avoir un avant-goût du choc et un duel que les anciens joueurs ont déjà commencé sitôt le tirage au sort terminé. Khalilou Fadiga, finaliste malheureux avec le Sénégal en 2002 face au Cameroun, a lancé la première pique. « Les matches contre le Cameroun ont toujours été des matches difficiles, mais tu es content de les jouer. C'est toujours chaud, parce que sur le terrain on a souvent essayé de voir qui étaient les vrais Lions. Pour l'instant c'est nous, puisque nous sommes les détenteurs du trophée. »

Cela n'a pas l'air d'ébranler son ancien adversaire Gérémy Njitap, vainqueur en 2002 de la finale de la CAN contre le Sénégal. « Dans ce groupe, la pression n'est pas sur les Camerounais. Le Sénégal, détenteur du trophée, a la pression. Et si on regarde l'histoire, c'est le Sénégal qui est plus revanchard, parce qu'on a des victoires considérables vis-à-vis du Sénégal. »

Alassane N'Dour: « On n'a plus peur »

Les Sénégal-Cameroun mettent en scène « deux Lions ». « Lorsqu'il y a la bagarre entre eux, c'est âprement disputé », prévient l'ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea. Le président de la Fédération sénégalaise de football parle même de « derby » en qualifiant l'affiche entre les Lions de la Téranga et les Indomptables.

Pour Alassane N'Dour, désormais, l'ascendant psychologique a changé de camp. « Sénégal-Cameroun, ce sont des matches qui se jouent sur le mental. Souvent, le Sénégal a été bon techniquement et tactiquement face au Cameroun, mais les Camerounais étaient très forts sur le plan mental. Aujourd'hui, c'est fini. On est parti au Cameroun et on a gagné la CAN là-bas. On n'a plus peur. »