Afrique du Nord: L'Union des Editeurs Arabes boycotte la 75e Foire du Livre de Francfort

TUNIS — L'Union des Editeurs Arabes décide de boycotter la 75ème édition de la Foire du Livre de Francfort, en Allemagne. Elle rejette sa position favorable aux attaques des forces l'occupation sur la Bande de Gaza et la décision d'annuler une cérémonie en hommage à l'écrivaine palestinienne Adania Shibli.

Dans un communiqué publié sur son site et dont une copie est parvenue samedi à la TAP, l'Union des Editeurs Arabes explique une décision qui a été prise « en solidarité avec le peuple palestinien » et « en raison du communiqué publié par la Foire du Livre de Francfort dans lequel elle soutient et adopte la brutale agression sioniste contre le peuple palestinien ».

L'Union regrette « une position partiale et injuste à l'égard des évènements tragiques dans la région, sans tenir compte des massacres brutaux et du blocus imposé sur la bande de Gaza privée d'électricité, d'eau et de nourriture, et les agressions flagrantes contre les enfants, les femmes et les vieux ainsi que les nombreux martyrs et blesses parmi les citoyens. »

La direction de la 75ème édition de Frankfort book Fair, avait annoncé l'annulation de la cérémonie en l'honneur d'Adania Shibli en marge de la Foire prévue du 18 au 22 octobre 2023. L'Association LitProm a décidé de reporter la cérémonie du 20 octobre consacrée à l'attribution du prix "LiBerturpreis" à l'écrivaine et essayiste palestinienne pour son roman « Minor Detail », indique la même source. LitProm organise ce prix allemand annuel décerné à des oeuvres récentes d'écrivaines issues d'Asie, d'Afrique, du Monde arabe et de l'Amérique latine.

A cet égard, l'Union fustige la position de la Foire qui « fait deux poids deux mesures, tout en rappelant les agressions dont étaient victimes les éditeurs palestiniens au cours des années précédentes ».

Les éditeurs arabes condamnent « les attaques contre les civils et rejettent l'injustice dont le peuple palestinien est victime depuis des décennies ». Ils affichent « leur soutien au peuple palestinien et son droit à la liberté, à l'indépendance et à la création d'un Etat souverain ».

« A la lumière des attaques et des massacres contre notre peuple palestinien, la position de la Foire du livre de Francfort va se répercuter sur les relations entre les éditeurs arabes et la Foire, et mêle la culture au politique », peut-on lire de même source.