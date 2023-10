Algérie/Maroc: La réplique sèche de Saïd Benrahma à Walid Regragui !

Saïd Benrahma a réagi aux récentes déclarations du sélectionneur Walid Regragui, qui a désigné l'Algérie comme l'un des favoris pour remporter la CAN 2023, plutôt que le Maroc.

C'est toujours « la guerre » entre le Maroc et l'Algérie. Après avoir choisi l'Algérie comme probable vainqueure de la CAN 2023, Saïd Benrahma est sorti répondre à Walid Regragui. L'avant-centre algérien a indiqué que les Fennecs sont plus concentrés sur leurs performances qu'autre chose. « Chaque entraîneur à le droit de dire ce qu'il veut nous on se concentre sur nous même, on ne regarde pas à côté, on travaille et le plus important c'est d'arrivé prêt à la CAN ! Favoris ou non on ne fait pas attention à ce qui se dit à l'extérieur parce que ce qui nous importe c'est nous et le peuple algérien et qu'il soit fière de nous », a déclaré le joueur de West-Ham, rapporte Fennec Football.

Benrahma, s'est montré tout de même ambitieux en visant la victoire finale à la prochaine CAN « Le trophée est un objectif, mais nous allons gérer match par match, étape par étape. Il faut rêver tout en restant réalistes, car ce ne sera pas facile. Nous sommes en train de se préparer pour être prêts pour le tournoi et essayer de réaliser quelque chose de beau ».