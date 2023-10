Angola: 'Canções e Destinos' de Filipe Mukenga enfin sur le marché

Luanda — Le nouvel album musical de Filipe Mukenga, intitulé "Canções e Destinos" (Chansons et destinations), est sorti ce samedi, à Luanda.

La sortie du disque était initialement prévue pour les 7 et 9 septembre dernier, mais pour des raisons de santé du protagoniste, elle a été reportée.

Cependant, Filipe Mukenga a admis que l'album "Canções e Destinos" pourrait être le dernier de sa carrière, car cela n'a pas de sens d'enregistrer un album tous les dix ans.

"J'ai déjà fait savoir que j'avais l'intention de dire au revoir à la musique parce qu'enregistrer mes albums tous les dix ans n'a pas de sens. J'ai quand même envie de partir de mes propres ailes parce que je ne veux pas laisser une image d'"Un Mukenga chaotique qui a besoin de tenir le bras de quelqu'un. Je veux sortir par la grande porte avec ce grand projet qu'est Tritonalidades", a-t-il exprimé.

Le compositeur angolais de 74 ans avait programmé le lancement, qui coïnciderait avec ses 60 ans de carrière et de vie, respectivement le 7 et le 9 septembre, dans deux salles de la capitale angolaise.

Selon le musicien, la conception de l'album a commencé après un contact avec le producteur et journaliste Guelmo Cruz, à une époque où il avait des difficultés à enregistrer un nouvel album.

"La conception n'a pas été difficile, juste le choix des thèmes, Guelmo, en écoutant, l'a suggéré mais nous ne pouvions pas avoir plus de treize chansons, je n'avais pas besoin de composer plus de chansons, donc tout a été fait après contact. ", a-t-il expliqué.

%

Filipe Mukenga a indiqué que l'album a été enregistré entre Luanda, le Portugal, le Brésil et le Pérou, sous la direction exécutive et artistique de Guelmo Cruz et Chalana Dantas, et le soutien des instrumentistes Nelo Paim et Valdemir Hailé.

Sur cet album, le chanteur et compositeur a choisi de mettre en musique des poèmes d'écrivains qu'il aime, en mettant l'accent sur les écrivaines portugaises Manuela Baptista et Vanessa Pereira.

Pour la soirée, aujourd'hui encore, un nouveau spectacle intitulé « Show dos Kotas » est programmé au Club S, dans lequel Mukenga se produira aux côtés de Calabeto et Dom Caetano.

L'un des grands noms de la culture nationale, Filipe Mukenga a été reconnu pour son parcours artistique, en 2021, lorsqu'il a reçu le Prix national de la culture et des arts.

Francisco Filipe da Conceição Gumbe, chanteur et compositeur, ou simplement Filipe Mukenga, est né le 7 septembre 1949 à Luanda, où il a commencé à chanter très tôt.

L'artiste qui définit sa musique comme NMA, Nova Música de Angola, a commencé à chanter et à composer dans les années 60, fortement influencé par la musique anglo-saxonne, notamment The Beatles et la musique française de l'époque.

Durant sa jeunesse, il a joué dans des groupes de rock tels que "The Five Kings", "The Black Stars", "Indómitos", "Apollo II", "Brucutos" et "Os Rocks".

Avec son ami José Agostinho, il forme le Duo Missosso et commence la recherche de recueils de chants traditionnels.

Au début des années 80, en raison de son éclectisme musical, il se concentre sur les sons nationaux et crée NMA, Nova Música Angolana, ouverte sur le monde, avec "des styles et des courants musicaux variés, parmi lesquels la collection de musique traditionnelle, les influences de la musique populaire, de la musique brésilienne, du rock et les suggestions rythmiques et vocales du Jazz ».

Filipe Mukenga est également l'auteur des albums Lemba (1983), Kianda Ki Anda (1994), Nós somos Nós (2014), Canto Terceira da Sereia : o Encanto (2020) et Baile no Marçal (2021).