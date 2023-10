Maroc: Moussem d'Assilah - Focus sur la place de l'UE dans le contexte géopolitique actuel

Assilah — Des experts et anciens responsables politiques ont débattu, dimanche à Assilah, de la place de l'Union européenne (UE) dans le contexte géopolitique actuel et des moyens de faire face au recul de son influence.

Lors d'un panel intitulé "L'Union européenne et le système international: points forts et points faibles", organisé dans le cadre de la 44è édition du Moussem culturel international d'Assilah, les intervenants ont décortiqué les causes de l'essoufflement de l'UE, entre dissensions politiques et crises économique et migratoire.

S'exprimant à cette occasion, l'ancien ministre portugais des affaires étrangères, Luis Amado, a indiqué que l'UE est certes une puissance économique, mais les dissensions politiques entre les différents Etats membres l'empêchent d'être une réelle puissance politique, notant que l'Union est aujourd'hui minée par une crise existentielle due à la montée des partis populistes, aux perspectives économiques incertaines, à la guerre sur le continent ainsi qu'à la crise migratoire.

"L'UE n'a plus le poids diplomatique et politique qu'elle avait auparavant, preuve en est, les discours de plus en plus antagonisant des pays africains, qui étaient les alliés traditionnels de l'UE", a-t-il enchainé, soulignant que le contexte géopolitique actuel, qui met en scène trois puissances mondiales concurrentes, à savoir la Russie, les USA et la Chine, a relégué l'institution européenne au second plan.

De son côté, le directeur du Centre des études et recherches en sciences sociales et professeur de sciences politiques à l'Université Mohammed V, Abdellah Saaf, a relevé que l'UE jouissait d'une aura de développement, qui suscitait l'intérêt des pays du Sud, notamment grâce à des penseurs européens qui ont su donner une philosophie progressiste au continent, ajoutant que les pays africains considéraient les partenariats avec l'UE comme une façon "d'intégrer le mouvement de l'histoire".

Le politologue a, cependant, estimé qu'il existe un réel déphasage entre la diplomatie européenne, les dissensions politiques internes et la perception de l'Europe sur le continent africain, notant que l'Europe est de plus en plus critiquée pour son ingérence dans les affaires des Etats, ainsi que son ton moralisateur qui exacerbe d'autant plus les conflictualités avec ses anciens partenaires.

Pour sa part, la politologue Desirée Custers a considéré que l'UE est sujette à une nouvelle dynamique géopolitique avec l'émergence non seulement de puissances qui concurrencent les Etats-Unis, mais également de puissances mineures qui réfutent la bipolarité Est (Chine et Russie ) - Ouest (USA), relevant que le vieux continent a perdu de son influence dans les pays du sud, la conséquence d'une diplomatie à deux poids, deux mesures.

Mme Custers a estimé que l'UE doit repenser ses partenariats en considérant ses partenaires du Sud sur un même pied d'égalité et en adoptant un dialogue ouvert, afin de bâtir une véritable confiance renouvelée avec les pays du Sud, affirmant que cela requiert d'abord de trouver une solution à la montée des extrêmes droites et d'unir les pays de l'UE autour d'une politique commune.

Cette édition, qui se tient du 6 au 26 octobre, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative de la Fondation du Forum d'Assilah, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la Culture) et la commune d'Assilah, est marquée par l'organisation de plusieurs colloques et des activités culturelles et artistiques.