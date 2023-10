Algérie: Le Président de la République souligne la nécessité d'associer les jeunes compétences au projet de réhabilitation du barrage vert

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, lors de la réunion du Conseil des ministre qu'il a présidée dimanche, l'importance d'associer les jeunes compétences au projet de réhabilitation, d'extension et de développement du barrage vert, indique un communiqué du Conseil.

Après avoir écouté l'exposé sur la réhabilitation, l'extension et le développement du barrage vert, le Président de la République a souligné "l'importance de réhabiliter et de développer cet acquis en y associant les start-up et en ouvrant la voie au recrutement des jeunes habitants des wilayas que traverse le barrage vert, dans des opérations de reboisement", précise la même source.

Dans ce sillage, le Président Tebboune a mis l'accent sur l'importance de "veiller à la diversification du patrimoine forestier, en implantant des arbres productifs, exploitables et destinés à la consommation" et "d'associer l'expertise scientifique et les compétences scientifiques à la réhabilitation et au développement du barrage vert qui est une expérience réussie pour l'Algérie contre la désertification et l'avancée du sable vers le nord".

"Monsieur le Président a enjoint au ministre de l'Agriculture d'associer les jeunes compétences aux différents domaines agricoles, au vu de leurs idées créatives en matière de développement de l'agriculture, notamment au regard des potentialités naturelles et de tous les atouts permettant de moderniser le secteur et d'atteindre l'autosuffisance", selon le communiqué.

Concernant l'organisation des fermes pilotes, "le président de la République a chargé le ministre de l'Agriculture d'élaborer une nouvelle conception sur l'organisation des fermes pilotes, s'agissant du cadre juridique et professionnel, et de définir leurs spécialisations et les objectifs escomptés, tout en impliquant la recherche scientifique dans les phases de leur recomposition".