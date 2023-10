Afrique: Djamel Belmadi - « Les rencontres entre l'Algérie et l'Egypte ont toujours été très disputées »

L'entraîneur des Fennecs d'Algérie, Djamel Belmadi, s'est exprimé hier, après la séance d'entraînement à Al - Ain au micro de la chaîne égyptienne On time Sports.

Le coach national a évoqué le match amical de demain face aux Pharaons « ça va être un match intéressant et très disputé entre deux pays frères. Ces deux nations ne se sont plus croisées depuis belle lurette. Je pense qu'on va assister à une belle rencontre entre deux équipes de qualité », a fait savoir Belmadi au micro de On time Sports.

Et d'enchaîner « C'est un match derby. En effet, les rencontres entre ces deux pays ont toujours été très disputées avec beaucoup d'intensité aussi. Je m'attends donc à voir un grand match. »

Évoquant la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février, Djamel Belmadi n'a pas caché son ambition de faire un bon tournoi et oublier du coup la désillusion de la dernière CAN au Cameroun « les choses ne se sont pas déroulées comme on voulait durant la dernière coupe d'Afrique des nations au Cameroun. Nous avons été éliminés dès le premier tour, ce fut une grosse déception pour nous. En tous cas, on nourrit de grandes ambitions pour faire de bons résultats en Côte d'ivoire », a-t-il ajouté.