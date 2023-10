Algérie: Le dénommé Belhasni Yakoub placé en détention provisoire

ALGER — Le dénommé Belhasni Yakoub a été placé, dimanche, en détention provisoire pour utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et usurpation d'une fonction réglementée civile et militaire, indique un communiqué du Procureur de la République près le Pôle pénal national de lutte contre les crimes liés aux TIC.

"Conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le Procureur de la République près le Pôle pénal national de lutte contre les crimes liés aux Technologies de l'information et de la communication (TIC) informe l'opinion publique que le dénommé Belhasni Yakoub, objet de plusieurs mandats d'arrêts internationaux émis par les autorités judiciaires algériennes, a été présenté en date du 15 octobre 2023 devant le Parquet de la République près dudit pôle", précise le communiqué.

"Le concerné est poursuivi pour délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie à travers l'utilisation des TIC, d'usurpation d'une fonction réglementée civile et militaire, et de faux en écriture publique, en infraction des dispositions de la législation et de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger", ajoute la même source.

"Après audition du mis en cause lors de sa première comparution, le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire".