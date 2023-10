Algérie: Exposition collective de photographies à Alger

ALGER — "L'élégance de mon pays", une exposition collective de photographies réunissant les oeuvres d'une vingtaine de photographes sur le patrimoine, l'architecture et le tourisme, a été inaugurée dimanche soir à Alger.

Accueillie à la "galerie Baya" au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, l'exposition met en avant une centaine de photographies prises dans toute l'Algérie, présentée à travers ses sites historiques et monuments architecturaux témoins de sa diversité culturelle et profondeur historique.

Si certains photographes ont choisi d'immortaliser des moments uniques et des émotions comme ces scènes de la "fantasia", grande démonstration équestre festive très pratiquée dans de nombreuses régions du pays, d'autres se sont intéressés aux lieux et monuments de valeur historique et architecturale comme la Casbah d'Alger, Djamaa El-Djazair, le site de Timgad ou encore le Palais de la culture Moufdi-Zakaria.

Alliant talent, art et technique, les oeuvres puisent dans le patrimoine matériel et immatériel à travers des "visions" singulières d'artistes qui ont capturé des clichés chargés d'histoires et revisitent un héritage de valeur artistique et historique, en plus des scènes et portraits mettant en valeur les habits traditionnel et les fêtes traditionnelles comme "la Sbiba".

Les passionnés des voyages et de tourisme, eux aussi, peuvent apprécier une collection de photographies fascinantes dédiées à la beauté des paysages algériens notamment le désert, les lacs et les villes du pays au cachet architectural particulier.

Le commissaire de l'exposition, Menassria Sid Ahmed, a souligné que cette exposition collective "célèbre l'art et le talent des photographes qui ont marqué le paysage culturel par la photographie en léguant une oeuvre dont la postérité perdure".

Un hommage à titre posthume aux photographes Firas Zagher, Lamine Bensaou, Chahir Amichi et Abdelaziz Mazouz, a été rendu à l'occasion en présence des proches des défunts.

L'exposition "L'élégance de mon pays" se poursuit jusqu'au 23 octobre au Palais de la culture Moufdi-Zakaria.