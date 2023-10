Maroc: 'The Voice Of Africa', une opportunité pour valoriser les acquis du Royaume (responsable à l'UM6P)

Benguérir — Le cycle de rencontres et de conférences "The Voice Of Africa" est une opportunité pour valoriser les acquis du Maroc et donner un ancrage au Royaume à l'échelle internationale, a indiqué, dimanche à Benguérir, le directeur des affaires institutionnelles à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Khalid Baddou.

Dans une interview accordée à la MAP à l'issue de cet événement organisé en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), M. Baddou a souligné que l'UM6P vise, à travers cette initiative, à mettre l'accent sur les efforts déployés par le Royaume et ses potentialités et à porter la voix de l'Afrique à l'international.

"Il s'agit de prouver au monde entier que le continent africain est un territoire d'opportunités et de création de richesses, qui regorge d'un potentiel de jeunes qui est juste immense", a-t-il soutenu.

Justifiant le choix de l'organisation de ce cycle de conférences, le responsable a expliqué que cet événement parallèle aux Assemblées annuelles BM-FMI a été proposé par l'Université, membre du comité scientifique chargé d'élaborer l'agenda marocain dans le cadre de cette grand-messe mondiales.

Quant aux thématiques abordées lors de ces conférences, il a estimé que le choix a été "mûrement réfléchi", au regard de l'importance de ces thèmes pour l'avenir du continent africain, insistant sur l'objectif de capitaliser sur les avis retenus de tous ces débats et de rendre ces sujets prioritaires pour l'agenda du développement de l'Afrique.

Par ailleurs, M. Baddou a fait remarquer que ce conclave a connu la participation d'un nombre très important de personnalités internationales, précisant qu'il s'agit de plus de 50 intervenants venus des quatre coins du monde.

Il s'agit, en outre, de plus de 10.000 personnes inscrites à cet événement, plus de 750.000 vues sur les réseaux sociaux, outre une mobilisation des acteurs nationaux et des étudiants des différentes universités nationales, a-t-il conclu.

Organisé du 10 au 14 octobre, "The Voice Of Africa" a choisi de porter la voix du Continent sur des enjeux cruciaux pour son développement, en se focalisant notamment sur la sécurité alimentaire, l'entrepreneuriat et l'innovation, la diaspora africaine et les industries culturelles et créatives.