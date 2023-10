Algérie: Salon North Star 2023 à Dubaï - Les startups algériennes mettent en avant leurs projets innovants

DUBAI — Le Salon international North Star 2023, le plus grand événement de startups au monde, qui a ouvert ses portes dimanche à Dubaï, constitue pour les startups algériennes qui prennent part à cette édition une occasion idoine pour mettre en avant leurs avancées en matière d'innovation et de réalisations technologiques, aspirant à lever des fonds et à conquérir de nouveaux marchés internationaux.

Elles sont au total vingt cinq (25) startups représentées par une soixantaine de jeunes entrepreneurs, qui prennent part, pour la première fois, avec le concours d'Algeria Venture, à cette manifestation qui se déroule du 15 au 18 octobre, parallèlement au GITEX Global, (Gulf Information Technology Exhibition), l'un des plus grands événements mondiaux consacrés aux technologies et aux startups.

Parmi ces startups, figure "B. Link", dirigée par Fouad Boughida et spécialisée dans la conception de plateformes dédiées aux compagnies d'assurances. Cette entreprise, créée il y a trois ans, a réussi à s'imposer sur le marché algérien en développant des plateformes numériques pour cinq grandes compagnies d'assurance offrant des solutions innovantes en la matière.

Assurant que son activité s'était développée en Algérie grâce à l'implication de jeunes cadres algériens, M. Boughida assure que "les ingénieurs informaticiens algériens ont désormais la capacité d'aller sur le marché international en vue d'implémenter des solutions", soulignant que sa participation au salon North Star by Gitex vise à lever des fonds pour lancer une compagnie d'assurance digitale en Algérie.

%

Toujours dans le domaine des services, la start-up "Immotify", plateforme spécialisée dans l'immobilier neuf et fondée par des jeunes universitaires nourrit l'ambition de s'exporter et d'élargir son réseau à l'international.

Selon, Amal Si Dehbi, co-fondatrice, la participation à cette manifestation constitue une occasion pour présenter sa solution de mise en contacts entre promoteurs et acquéreurs de biens immobiliers au marché du Moyen-Orient, de rencontrer des clients potentiels et de nouer des partenariats.

De son côté, Nadir Kassoul, directeur commercial et cofondateur de la start-up "Garini" compte promouvoir sa plateforme de gestion de stationnement des véhicules de toutes catégories dans les parkings et aires de stationnements couverts et sécurisés. Cette start-up, propriétaire d'un parking, a dû développer des process de travail pour aider les gérants de grands parkings et autres sites ayant des aires de stationnements à mieux rentabiliser leurs investissements.

"On souhaite être présent dans les marchés de l'Afrique du Nord et dans les grandes métropoles. Nous voudrions découvrir les nouveautés de ce salon international et pouvoir lever des fonds pour financer nos projets", a fait savoir ce jeune entrepreneur.

Le stand algérien a vu aussi l'exposition d'un prototype de robot-pompier baptisé "Icosium" réalisé par la startup "BK Fire" permettant d'intervenir pour éteindre des incendies dans des zones difficiles.

A ce propos, le manager général de l'entreprise, Khaled Basta, a précisé que sa présence à ce salon visait à chercher des financements en vue de "construire un site industriel en Algérie pour la fabrication de ce robot pompier", affirmant que le North Star attire des investisseurs qui ont les moyens de financer des projets innovants. Ce jeune entrepreneur tient à réaliser son projet en Algérie "en vue de contribuer au développement économique et de préserver ce savoir-faire".

Pour sa part, l'entrepreneur Mourad Mechta, représentant deux entreprises, la startup "mytpe.app" et l'entreprise "guidini", veut mettre à profit sa participation à ce salon international pour présenter ses solutions en matière de paiement en ligne sur les sites web et sur les TPE notamment pour les commerces de proximité et établissements touristiques et de formation.

"Notre participation au salon nous permettra de prospecter les opportunités existantes sur le marché international et les possibilités de partenariat", a mentionné M. Mechta, tout en soutenant que "les deux compagnies disposent de compétences et de l'expérience requise pour se lancer dans cette perspective".

Le salon Expand North Star, organisé par la Chambre de l'économie numérique de Dubaï, devrait atteindre cette année une taille record en matière de visiteurs attendus. Selon le guide de l'événement remis aux visiteurs, près de 2000 startups et 1000 investisseurs venus de 70 pays et gérant ensemble plus d'un milliard de dollars, seront présents sur le site du port de Dubaï, qui accueille cet événement dans 9 halls d'exposition.

Cette manifestation qui vise à propulser les startups vers une croissance rapide, a permis, lors de la précédente édition, à une centaine de startups de lever plus de 100 millions de dollars. D'autres startups se sont également installées aux Emirats arabes unis grâce à l'obtention de marchés d'affaires, tandis que d'autres startups avaient signé sur place des contrats pour une valeur de 80 millions de dollars, a-t-on souligné dans le guide de l'exposition.