Tunisie: 34e Festival du film arabe de Fameck - 'Par-delà les montagnes' de Mohamed Ben Attia lauréat du Prix de la presse

TUNIS — La 34ème édition du festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France), a décerné le Prix de la presse à une fiction tunisienne, "Par-delà les montagnes" (Behind The Mountains, titre en Anglais) écrit et réalisé par Mohamed Ben Attia. Le Prix de la presse est soutenu par la ville de Fameck.

Le palmarès de cette édition 2023 tenue du 5 au 15 octobre a été dévoilé samedi. Le Maroc, invité d'honneur du Fameck 2023, est lauréat du "Grand Prix" du festival. Le jury présidé par le comédien Zinedine Soualem, a décidé de l'attribuer au film "Indivision" de Leila Kilani, coproduction de 2023 entre le Maroc et la France.

La fiction "Par-Delà les Montagnes" (98') était dans la compétition long-métrages de fiction composée de 10 films représentant le Maroc, le Jordanie, la Syrie, le Soudan, le Yémen, la France et la Belgique. Le jury présidé par la journaliste et critique Nadia Meftah, a décidé d'attribuer le Prix de la presse à cette coproduction de 2023, entre la Tunisie (Nomadis Images), la France, la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite et le Qatar.

"Par-delà les Montagnes" ("Oura El Jbel", titre en arabe) est le troisième long-métrage de Ben Attia, après Inhebek Hedi (2016) et Weldi (2018). La compagnie française "Luxbox" assure la vente internationale de ce film qui a fait sa première mondiale à la 80ème Mostra de Venise tenue du 30 août au 9 septembre 2023, dans la section Orizzonti.

Parmi les principaux acteurs au casting de cette fiction, Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek.

La direction de la photographie a été confiée au Belge Frédéric Noirhomme alors que la musique est l'oeuvre du Français Olivier Marguerit qui est auteur-compositeur-interprète, musicien, multi-instrumentiste et arrangeur.

Synopsis : Après avoir écopé de 4 ans de prison pour avoir saccagé son lieu de travail, Rafik n'a qu'une idée en tête, retrouver sa femme et son fils, les emmener loin pour leur montrer ce qu'il a découvert: son don de s'envoler. Devant l'incrédulité de sa femme et la résistance de sa belle-famille, Rafik fait irruption à l'école et Kidnappe son fils. Pendant leur cavale, ils font la connaissance d'un berger et se réfugient dans une maison à la campagne. Là, tout s'emballe.

Le Festival du film arabe de Fameck est l'occasion de mettre en lumière des cinématographies qui témoignent d'une grande vitalité. Les films traduisent les préoccupations des sociétés arabes, sur lesquelles les réalisateurs portent leur regard sans concession, parfois audacieux, critique, tendre ou méditatif.

Considéré comme l'un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle dans la région Grand Est, le festival propose plus de 40 films, longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages dont beaucoup inédits ou en avant-première, avec pour objectif de promouvoir une cinématographie émergente. La programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours embrassant la production de pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l'Irak, le Liban, etc.

Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès : Grand Prix, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury Presse, Prix du Public, Prix du Documentaire et Prix du Court Métrage.

Voici le palmarès complet de cette édition 2023 :

"Grand Prix" du "Indivision" de Leila Kilani (Maroc, France, 2023)

Prix de la presse : "Par-delà les Montagnes" de Mohamed Ben Attia (Tunisie, France, Belgique, Italie, Arabie Saoudite, Qatar, 2023)

Prix du jury jeunes : "Nezouh" de Soudade Kaadan (Syrie, Grande-Bretagne, France, 2023)

Prix du Documentaire : "N'en parlons plus" de Cécile Khindria et Vittorio Moroni (France, Algérie, Italie, 2022)

Prix du Public : "Animalia" de Sofia Alaoui (Marco, France, 2023)