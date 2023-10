Algérie: Laghouat - La femme rurale partenaire efficace dans le développement socioéconomique

LAGHOUAT — Le Directeur Général des Forêts (DGF), Djamel Touahria, a affirmé dimanche à Laghouat, que "la femme rurale est un partenaire efficace dans le développement socioéconomique du pays".

"Les hautes instances du pays accordent tout l'intérêt voulu à la femme rurale en tant que partenaire social dans la préservation des ressources naturelles et dépositaire important du patrimoine matériel et immatériel au travers les activités d'artisanat", a souligné, M. Touahria en ouverture d'une session de formation au profit de la femme rurale, tenue au centre derecherche en sciences islamiques et civilisations de Laghouat, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, le 15 octobre de chaque année.

Le DGF a soutenu que "la femme rurale est de tout temps un vivant exemple de défi et de résistance contre toutes rudes contraintes et conditions", ajoutant qu' "elle, femme et fille rurales algériennes, a sacrifié, aux côtés de son frère, durant la glorieuse guerre de libération pour recouvrer l'indépendance et la souveraineté nationales".

"La femme rurale continue aujourd'hui d'ébahir avec ses oeuvres et sa contribution au domaine agricole, l'exploitation optimale des richesses naturelles, agricoles et forestières, pour atteindre son autosuffisance et sa sécurité alimentaire", a déclaré M. Touahria.

Et de poursuivre : "Le choix de la wilaya de Laghouat à servir de cadre aux festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme rurale tend à promouvoir cette catégorie sociale, son accompagnement technique en vue de lui permettre de s'armer en compétences qualifiantes à générer ses projets et de l'encourager d'adhérer au système de production à la faveur de l'organisation, à son profit, des sessions de formation sous l'égide de l'Institut national de vulgarisation agricole".

Le même responsable a, lors de cette célébration initiée sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, sous le thème "les efforts de la femme rurale pour se mettre au diapason des changements climatiques", indiqué que "l'implication de la femme au programme du secteur des forêts tend à préserver les ressources naturelles et l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment la femme rurale, par la mise en oeuvre d'une série d'activités rentables.

Il s'agit entre-autres activités, a-t-il dit, l'apiculture, l'extraction des huiles végétales, l'élevage, ovin et bovin, l'arboriculture fruitière et la transformation des produits agricoles.

Une exposition sur les produits et réalisations de la femme rurale regroupant des participantes issues de 12 wilayas du pays a été mise sur pied en marge de cette session de formation qui se poursuivra au 17 octobre courant dans la wilaya de Laghouat.