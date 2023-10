Sénégal: Présidentielle 2024 - Les jeunes cadres républicains de Thiès portent la candidature de Amadou Ba

Le compte à rebours est bien lancé à Thiès en perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024.

A travers un panel tenu samedi la coordination des jeunes cadres républicains de la capitale du Rails ont dressé le portrait du Premier ministre, Amadou Ba, candidat de la majorité au pouvoir.

Cette rencontre animée par le Dg de l'Aibd, Abdoulaye Dièye, et le maire de Khombole, Magueye Boye, par ailleurs chef du centre fiscal de Mbour, a était également l'occasion pour les panélistes d'échanger sur les douze (12) années de règne de leur leader, le Président de la République, Macky Sall.

Le coordonnateur de ladite structure politique a d'emblée, Bamba Rayya Diop, est, en effet, convaincu que « jamais le Sénégal n'a connu une avancée aussi dynamique, et ceci dans bien des secteurs.

Cela va de l'économie au sport, en passant par le social, la culture, l'éducation, l'environnement entre autres.

Déjà en 2019, à quelques jours de l'élection présidentielle, le Président de la République donnait un visage nouveau à la politique économique ». Il a indiqué qu'aujourd'hui, « on assistait à la mise en exergue de pas mal de réalisations notamment le premier voyage du Train express régional, l'inauguration de tronçons autoroutiers vers Touba et Mbour à partir de Thiès, d'un marché d'intérêt national et de la gare des gros-porteurs de Diamniadio. En résumé, il s'agissait d'infrastructures illustrant parfaitement la première phase du P.S.E ».

Pour le jeune cadrer républicain, « à l'heure actuelle, la tendance est aux perspectives, et il y'a lieu de se tourner vers un avenir proche. Au-delà du fait de se focaliser sur le rétroviseur, il y a lieu de porter son regard vers la voie empruntée par le véhicule qu'est l'acte politique en question, et loin d'être parsemée d'embûches parce que magnifiée par le choix du meilleur profil que l'on puisse trouver dans ce pays. C'est le portrait d'un homme qui est politiquement valable, socialement utile et intellectuellement bien servi. Le choix porté sur lui par M. Macky Sall n'est pas sans raison valable ». Et de poursuivre : « Ses contemporains se rappellent son titre bien mérité de premier inspecteur chef de la taxe sur la valeur ajoutée à Dakar. Ses interminables voyages ainsi que l'expérience acquise à l'Institut international d'administration publique de Paris en disent long sur son ouverture d'esprit ».

« Effacé de nature, M. Amadou Ba a su mener à bien des projets d'envergure sans se servir de clarinette pour le faire savoir. La polémique assez fréquente dans l'espace politique sénégalais est loin d'être sa zone de confort. Son parcours de combattant ne pourrait pas ne pas convaincre les sénégalais en février 2024. Il serait, une fois élu, chargé de poursuivre la politique ô que noble consistant, selon le Président de la République, à combattre la pauvreté. Parce que non coutumier des controverses, communicant policé, expert incontesté dans son domaine, incarnation d'une 'transversalité professionnelle' et d'une intelligence politique inouïe, M. Amadou Ba ne pouvait pas ne pas être reconduit à son poste de Premier Ministre et, mieux, devenir le candidat par excellence de Benno Bokk Yakaar », a notamment fait savoir Bamba Rayya Diop.