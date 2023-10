Afrique: Assemblées annuelles BM-FMI - Le Maroc, encore plus au devant de la scène internationale (responsable BERD)

Marrakech — L'organisation des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) permet au Maroc d'être encore plus au devant de la scène internationale, a indiqué le directeur de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour le Maroc, Antoine Sallé de Chou.

"Le Maroc est aujourd'hui présent dans l'esprit de tout le monde, et encore plus lorsqu'on parle de la Coupe du Monde 2030 que le pays co-organisera" avec l'Espagne et le Portugal, a déclaré M. Sallé de Chou dans une interview accordée à la MAP en marge des Assemblées.

Après avoir salué cette "excellente initiative qui marque le retour, 50 ans après, des Assemblées annuelles sur le continent africain", le responsable à la BERD a souligné que cette grand-messe de l'économie et de la finance est une occasion pour le Royaume de "montrer sa capacité à organiser des événements d'envergure internationale".

"On ne peut que complimenter le Maroc, le campus est extrêmement agréable, et la circulation y est très fluide en dépit de l'affluence des participants qui se comptent à 14.000 visiteurs", a-t-il dit. Évoquant le séisme d'Al-Haouz, M. Sallé de Chou a souligné la "résilience du Maroc et sa capacité à rebondir quels que soient les challenges".

A ce titre, il s'est félicité de l'intervention rapide et très forte des autorités marocaines, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, face à cette tragédie, mettant l'accent sur la massivité du programme de 120 milliards de dirhams dédié à la reconstruction et à la mise à niveau des régions impactées par le séisme.