Maroc: Assemblées annuelles BM-FMI - Une performance 'notable' pour le Maroc (Mme Fettah)

Marrakech — Le Maroc, à travers l'organisation des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), a fait preuve d'une performance "notable", a affirmé, samedi à Marrakech, la ministre de l'Economie et des finances, Nadia Fettah.

"Nous considérons, dans cette première étape du bilan, que la participation effective de plus de 12.000 personnes de 190 pays, de 1.500 journalistes et de plusieurs représentants de la société civile, est une performance très notable et importante pour notre pays", a dit Mme Fettah dans une déclaration à la presse, à la veille de la clôture de cet événement planétaire.

Et de soutenir : "Ces assemblées annuelles ont été une occasion de démontrer sur le terrain et de façon effective que sous les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, nous avons été capables de faire face à une tragédie humaine qui est le tremblement de terre d'Al Haouz et grâce à une action rapide et efficace pour soutenir les populations, nous avons été capables de tenir notre promesse d'organiser dans les meilleurs standards internationaux ces réunions".

La ministre, qui a cité les témoignages des invités à ces assemblées, a mis en avant la qualité de l'organisation qui a été au niveau et même au-delà des attentes.

Elle a, parallèlement, relevé que les discussions, les débats et les échanges ont été d'un très haut niveau et le Maroc, avec plus de 50 représentants dans les panels, a participé activement à des discussions qui préoccupent le monde, le Royaume et aussi le continent africain.

Mme Fettah a également indiqué que ces réunions ont été une occasion pour démontrer que le Maroc, depuis au moins deux décennies, a réalisé des progrès probants, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Les assemblées annuelles BM-FMI, qui reviennent en terre africaine 50 ans après, offrent l'occasion à l'élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.