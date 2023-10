Afrique: Envoi d'un premier avion chargé de produits alimentaires et de médicaments au peuple palestinien

Tunis — Un avion a décollé dimanche matin de la base militaire de l'Aouina chargé de produits alimentaires et de médicaments au profit du peuple palestinien, en présence du ministre conseiller auprès du président de la République Mustapha Ferjani et du président du Croissant rouge tunisien Abdellatif Chabou.

Dans une déclaration à la TAP, ce dernier a précisé que les aides consistent en 12 tonnes de matériel de soin, antibiotiques, médicaments urgence/réanimation et anesthésiques, après coordination avec le Croissant rouge palestinien pour identifier les besoins pressants en médicaments.

Les aides seront remises aux Croissants rouges palestinien et égyptien par la porte-parole du Croisant rouge tunisien, vice-présidente de l'Ordre des Pharmaciens.

Chabou a poursuivi que la partie palestinienne a exprimé le besoin en produits alimentaires, lait pour enfant et produits d'hygiène corporelle, en raison de la situation de chaos à gaza et de l'acharnement des forces de l'occupation sioniste sur les civils.

Chabou a qualifié ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza de « punition collective de milliers de citoyens désarmés ».

Sur un autre plan, Chabou a indiqué que les autorités médicales en Palestine ont également souligné le besoin d'équipes médicales spécialisées en chirurgie et médecine générale, assurant que le croissant rouge a dores et déjà préparé des listes dans ce sens et attend que les conditions permettent l'entrée de ces équipes dans les territoires occupés.

L'élan de solidarité avec le peuple palestinien frère ne doit pas faiblir, a-t-il soutenu, expliquant que les aides collectées par l'organisation sont conséquentes et que leur acheminement vers les territoires occupés demande du temps et de la coordination étant donnée l'encombrement que connait l'aéroport d'Al Arich en Egypte, le plus proche point de la porte du passage Rafah.

De son côté, le ministre conseiller auprès du président de la République a assuré que d'autres aides seront acheminées vers les territoires occupés. Il a réaffirmé que la Tunisie soutient le droit des Palestiniens à un Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale et leur droit à une vie digne.

Le ministre a rappelé dans ce contexte que le président de la République avait lors d'une séance de travail tenu le 9 octobre en cours, déclaré que le droit palestinien ne tombe ni par prescription ni par les bombardements des habitations.