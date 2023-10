Tunisie: Artisanat tunisien - S'organiser en cluster pour réussir à l'export

Au fil des jours et des mois, l'Office national de l'artisanat (ONA) n'a eu de cesse de fournir à ce métier l'opportunité de s'exposer et de s'initier au principe de l'offre et de la demande, afin de mieux agir sur le rapport qualité-prix.

Plus de 200 foires et salons font, quasi-annuellement, le tour des localités et régions, du nord au sud du pays.

C'est dans ce même cadre que la foire de l'artisanat à Sfax se tient, actuellement, dans sa 5e édition, et à laquelle participent 120 exposants, répartis, cette fois-ci, sur deux espaces qui leur sont aménagés dont l'un se trouve à la place Hedi-Chaker en plein centre- ville (appelé aussi «100 mètres»), l'autre à Foundok El Haddadine à la médina.

Ce qui pourrait les aider à promouvoir davantage leurs produits, issus de six gouvernorats aux spécificités artisanales diverses, et ce, du 11 au 17 de ce mois, à Sfax.

120 artisans exposent en deux endroits

Cette répartition des sites est telle que tous les artisans trouveraient leur compte, exposant à la vente leurs articles et produits ancestraux.

Et c'est ainsi que l'on peut faire d'une pierre deux coups.

Aux divers stands, dressés et bien fournis, un large éventail de choix qui répond à tous les goûts et les besoins des clients en articles et produits faits main. Mais avec des prix qui ne cadrent pas forcément avec toutes les bourses.

En effet, marché d'artisanat local et pouvoir d'achat du consommateur ne font pas bon ménage.

Toutefois, l'artisanat tunisien, à travers les régions, demeure un fait marquant la nette évolution que connaît ce secteur, de par son rôle significatif dans la création de postes d'emploi et l'amélioration des revenus, comme l'a indiqué, en substance, le directeur de l'ONA, M. Faouzi Ben Hlima, l'homme qui suit de près toute manifestation liée au secteur.

Ainsi, du nord au sud du pays, ces rendez-vous se succèdent, faisant parler de nos produits locaux comme enseigne promotionnelle censée leur donner une valeur ajoutée.

Aujourd'hui, l'artisanat tunisien demeure aussi un secteur porteur et prometteur en termes d'exportations : «En totalité, ce secteur nous a rapporté, l'année dernière, environ 500 millions de dinars, en termes de fonds directs et indirects.

Cette année, on doit en compter encore plus, si bien que le taux d'exportation serait revu à la hausse, soit près de 170 MD comme recettes directes.

Certes, l'arrivée, cette saison, d'un grand nombre des touristes aurait pu augmenter les rentrées d'exportation indirectes, dépassant grosso modo les chiffres globaux réalisés en 2022 (500 MD)», estime-t-il, faisant valoir l'insertion professionnelle dans le secteur de nouveaux promoteurs diplômés du supérieur.

De nouvelles orientations

Cela dit, à l'en croire, l'artisanat tunisien est un secteur pérenne et en perpétuelle évolution, à travers les différentes générations.

D'autant plus que l'Office est en train de se concentrer sur les chaînes de valeur et d'identifier les spécificités et matières premières régionales.

Ce nouveau plan de restructuration, affirme M. Ben Hlima, s'inscrit dans le droit fil d'organiser le secteur sous forme d'un cluster des filières artisanales innovantes et développées, telles que le «Klim keffois», «Cuivre kairouanais», «Tissage kasserinois», «Tapisserie de Gafsa», «Poterie de Moknine» et «Fibres végétales de Gabès», ainsi que «Art de la table à Nabeul». Soit un total de huit clusters que compte la profession.

Ce cluster se définit comme un consortium d'artisans de même spécialité, s'organisant en un même réseau professionnel autour des intérêts mutuels et des objectifs communs pour mieux assurer la bonne promotion de leurs produits à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Justement, l'ONA, aux dires de son directeur général, vise encore loin : Il focalise, désormais, son intérêt sur le développement du marché local pour se tourner à l'international.