Tunisie: Une 3e « Zone 30 » aux abords d'une école à Al Agba - Pour un environnement scolaire plus sûr

L'inauguration d'une 3e « Zone 30 » par l'Association des ambassadeurs de la sécurité routière (ASR), cette fois-ci, dans les proches alentours de l'école préparatoire Agba I, à Tunis, apporte une nouvelle pierre à l'édifice.

Une journée d'action en matière de sécurité routière a été pilotée par l'ASR en concertation avec ses partenaires de l'Observatoire national de la sécurité routière et la Garde nationale.

Elle s'est déroulée, jeudi dernier à Al Agba, afin de présenter la « Zone 30 » nouvellement aménagée, près de l'école préparatoire de la place.

D'emblée, l'ASR a communiqué préalablement son plan de travail : «Le cadre d'action de la journée vise à mettre en oeuvre les propositions du Conseil national de sécurité, réuni le 25 du mois écoulé, relatives à la sécurisation des abords des établissements scolaires».

L'école préparatoire d'Al Agba, classée à haut risque en ce qui concerne la sécurité des enfants face aux dangers de la route, a nécessité la pose de ralentisseurs de vitesse et toute une signalisation verticale et horizontale liée à ce périmètre et des barrières protégeant des dangers.

Ceci afin de sécuriser l'accès à l'école, la vie des élèves et créer un environnement favorable à cet établissement d'enseignement.

L'achèvement des travaux de l'école a été effectué en présence de tous les membres du comité de direction, des parties et des ministères concernés.

En corollaire à la présentation de la dernière concrétisation, une activité de sensibilisation et un bref cours d'éducation routière ont été dispensés au sein de l'établissement, ayant connu un franc succès auprès des élèves qui ont vite adhéré à des notions peu ou pas enseignées à l'école.

Un aménagement dans les normes

L'aménagement de la « Zone 30 », effectué par l'ASR dans le cadre du projet Botnar, a permis de sécuriser le périmètre autour de ladite école. D'ailleurs, «c'est le 3e établissement éducatif en l'espace de 4 ans qui bénéficie de ce type d'aménagement», précise Mme Afef Ben Ghenia, présidente de l'ASR, en marge du projet Botnar Challenge.

Et ce, malgré les contretemps liés à la crise sanitaire du Covid-19 en 2020 et 2021 et les difficultés d'ordre pratique et administratif engendrées.

Autrefois classé à haut risque, le pourtour routier et piéton, soit la voirie de cet espace éducatif public, n'en a pas moins connu une réelle métamorphose. C'est tout l'accès qui est transformé.

Le directeur de l'école, Fayçal Ghamri, confirme cet état de fait par un grand changement au niveau de tout l'environnement scolaire et les environs de l'école où l'on voit des agents de police contrôler le trafic routier à la sortie des élèves et des agents municipaux nettoyer la route et la déblayer de ses déchets.

Car, l'école, dont l'accès étant désormais plus sûr, «respire» la sécurité routière. Des barrières de sécurité devant l'enceinte scolaire sur une distance de 10 mètres des deux côtés de la chaussée principale ont été aménagées.

Aux couleurs primaires rouge et jaune répondant aux normes internationales, elles sont précédées de bandes rugueuses pour faire ralentir sur la longueur, à défaut d'un ralentisseur sur la largeur, et pour obliger les automobilistes à décélérer obligatoirement aux abords de l'école.

Les passages piétons sont bien visibles et clairement blanchis.

Toute la structure est remarquable de loin par n'importe quel passant des lieux, si bien que l'on se rapproche du zéro risque même s'il n'existe pas fondamentalement.

Apprendre à se protéger

Des élèves aux visages rieurs et enchantés à l'idée de traverser sans risquer leur vie, chaque jour et à toute heure de la journée, se donnent en spectacle. Ils ont offert leur temps et leur énergie pour sensibiliser les quelques véhicules de passage à obtempérer aux plaques signalétiques, sous l'oeil approbateur de l'agent de police.

Auparavant, une séance d'initiation et de perfectionnement des connaissances en matière de sécurité routière et de Code de la route a été prodiguée par un officier de police. Il s'agit de leur expliquer tous les éléments à leur protection optimale dans l'environnement routier scolaire et les gestes essentiels.

Ainsi, Mme Ben Ghenia espère dupliquer une telle expérience et la généraliser à d'autres établissements scolaires.

Avec le concours du plus grand nombre d'organisations de la société civile et des responsables gouvernementaux.