Burkina Faso: Région des Cascades - Dr Zéphirin Dakuyo n'est plus

Pharmacien biologiste de formation depuis 1982, le Dr Pando Zéphirin Dakuyo, a tiré sa révérence à l'âge de 68 ans, ce dimanche 15 octobre 2023, à Abidjan en Côte d'Ivoire où il avait été évacué pour des soins.

L'un des précurseurs et des références de la modernisation de la médecine traditionnelle au Burkina Faso, le Dr Pando Zéphirin Dakuyo, est natif de Massala (en 1955) dans le Mouhoun (Dédougou). Propriétaire de la Pharmacie (moderne) de la Comoé (Banfora), il dispose aujourd'hui d'une unité de production d'une soixantaine de médicaments et autres produits à base de plantes. Son entreprise Phytofla qui porte le projet enregistre cinq médicaments ayant une autorisation de mise en vente du ministère de la Santé. Il s'agit de Dribala et Saye pour le palu, le sirop Duba pour la toux, la potion Kunan contre la fatigue et le savon Mitraca contre les problèmes de peau.

Après ses études primaires à Massala, ses études secondaires aux petits séminaires de Tionkuy et de Koudougou et son baccalauréat au Collège de la salle à Ouagadougou, il a continué à l'Université Cheick Anta Diop à Dakar de 1976 à 1982. « Quand on est rentré jeune pharmacien biologiste en 1982, j'ai été affecté à Banfora, comme premier pharmacien de l'hôpital. Ce fut mon premier et mon dernier poste, parce que j'y suis resté jusqu'à ma retraite », avait-il confié à Sidwaya, le 20 juillet 2022 à Banfora.

Le Dr Dakuyo laisse derrière lui, une veuve et 3 enfants (un garçon et deux filles).