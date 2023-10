Afrique: Barea / Amical - Madagascar s'incline face à la Mauritanie

Première défaite. Après les deux matches nuls contre le Ghana et l'Angola, comptant pour les deux dernières journées des éliminatoires à la Can, les Barea A se sont inclinés 1 à 2, devant les Mourabitounes mauritaniens, samedi soir, au stade Bechir Mohammedia à Casablanca, au Maroc. Ce match entre dans le cadre de la préparation aux éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Madagascar a fait bonne impression, dès l'entame du match.

Les Mauritaniens ont inversé la situation à partir de la 10e minute, ils ont imposé leur rouleau compressif. La Mauritanie a ouvert la marque à la 28e minute, une balle intercepté vers la ligne médiane, lancée en profondeur puis placée dans la lucarne gauche de Melvin Adrien (0-1). Le match a été très rythmé. Avec une envie de remonter la pente et de trouver l'égalisation, les protégés de Romuald Rakotondrabe ont confondu vitesse et précipitation.

«Les joueurs ont eu du mal à entrer dans le match, mais ont eu tout de même de belles occasions. Tout a basculé après le premier but mauritanien. Ils sont devenus désorganisés, ont manqué de confiance et de rythme, et l'équipe adverse a su en profiter (...) Jouer un tel match de haut niveau est une occasion pour nos joueurs d'en tirer des leçons» analyse le coach Roro. Au retour des vestiaires, les Mauritaniens ont dominé la rencontre et la défense malgache a de son côté subi les attaques incessantes du camp adverse.

%

Coaching gagnant

Les hommes du coach franco-comorien, Amir Abdou, ont été très efficaces en contre-attaque rapide. Ils ont inscrit le deuxième but, à la suite d'une erreur défensive sur le flanc gauche (70e). Le coach Roro a procédé à trois remplacements (71e) en faisant entrer Tsiry, Jean Yves et le Nantais Safidy Fortun. Les Barea ont retrouvé la combativité mais ont échoué à la dernière passe. Leur réaction a été tardive. Tsiry a réduit l'écart dans le temps additionnel (91e).

«J'ai apprécié leur prestation en deuxième période, mais le but est arrivé un peu tard. Ils ont bien suivi les consignes et ont rectifié les erreurs pour éviter les déchets techniques. Ces petits détails coûtent cher en match de haut niveau», confie le technicien. Les Barea joueront un deuxième match amical, mardi soir, contre les Écureuils béninois. «Nous avons visionné après le match la vidéo et avons décortiqué les failles à rectifier. Nous allons procéder à quelques changements, un tel match amical sert à tester et à évaluer les joueurs», confie le coach Roro.