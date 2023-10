Madagascar: Footbal / Élection FMF - Alfred Randriamanampisoa élu président

L'assemblée générale élective de la Fédération malgache de football s'est déroulée samedi, au Novotel à Alarobia. Les avis de recours sont encore attendus, jusqu'à mardi soir.

Victoire écrasante. Sous l'observation des émissaires de la Fifa, de la Caf et du Cosafa, les élections du président et des dix membres du comité exécutif de la Fédération malgache de football, ont duré six longues heures, de 11h20 à 17h 30, au Novotel à Alarobia. À huis clos, pour la première fois, «pour la confidentialité du processus électoral», selon la commission électorale, le vote du président s'est tenu en premier après la série de discours.

La proclamation a eu lieu à 14h40. Le candidat numéro 5, Alfred Randriamanampisoa, deuxième vice-président de l'équipe sortante de la fédération, remporte haut la main, en un seul tour, la victoire avec quatorze voix sur vingt-deux. L'ingénieur en électricité et président fondateur du club Elgeco Plus, six fois détenteur de la Coupe de Madagascar avec six participations, en coupe de la Confédération africaine, est donc le nouveau patron élu et succède à Raoul Arizaka Rabekoto, à la tête de la fédération du sport roi à Madagascar pour le prochain mandat de quatre ans.

Deux autres candidats, Neypatraiky Rakotomamonjy et Douglas Astina Wilson, ont obtenu chacun quatre voix et zéro pour les deux autres, Stanislas Rakotomalala et Victorien Andrianony. Comme priorité à court terme, «je suis invité par la Fifa, le 25 octobre. J'y discuterai la levée de la restriction budgétaire qui a freiné la promotion du football à Madagascar», souligne le nouveau président de la FMF.

Interrogé sur la suite de l'aventure des Barea, en vue des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, «nous allons voir de près les expatriés qui évoluent en Europe et aux États-Unis, ceux qui pourront apporter un plus à l'équipe nationale (...) Pour le cas du coach Roro qui est actuellement le sélectionneur par intérim des Barea A, nous considérerons un peu plus les techniciens malgaches.

Roro a effectué un parcours exceptionnel et nous allons le soutenir en étoffant son staff par des étrangers expérimentés, car mon défi est de qualifier Madagascar à la Coupe du monde après nos exploits au Chan et à la Can 2019», réitère Alfred Randriamanampisoa. Le nouveau président a promis la bonne gouvernance et la impartialité, «les vingt-deux ligues auront le même traitement, pas seulement celles qui m'ont voté».

Avis de recours

L'élection des dix membres du Comité exécutif (CE) s'est, par la suite, tenue jusqu'à 17h30. Huit noms de nouveaux élus ont été proclamés après le premier tour et quatre autres qui ont obtenu chacun sept voix, ont dû procéder au deuxième tour pour élire les deux derniers, afin de compléter les places vacantes du CE. Le responsable de gouvernance de la Fifa, chargé du document concernant Madagascar, Ahmed Harraz, a salué et félicité le Ceni et l'administration de la Fédération d'avoir pu organiser l'élection dans la légalité.

«Ce n'était pas facile d'organiser les élections en une courte période de cinq mois. Vous avez tous fait un travail excellent», souligne-t-il. Un autre haut responsable de la Fifa viendra prochainement à Madagascar pour suivre le travail nécessaire à la remise sur les rails de la Fédération malgache. Les avis de recours sont encore attendus dans les deux jours post-électoraux avant la proclamation officielle des résultats.

Les dix membres du Comité exécutif

Tolotriniaina Solonirina Ratovohery (14 voix)

Mario Rosario Raharimino (13 voix)

Arlème Rabevahiny (13 voix)

Jean Théophan Pontiac (12 voix)

Ratsimanotry Razafiarison (12 voix)

Angélin Patrick Tanteliniaina (10 voix)

Serge Thierry Tsitoara (10 voix)

Benjamin Edouard Rabemanantsoa (8 voix))

Deuxième tour

Erick Hervé Raveloarison (13 voix)

Nirina Fenohery Jhonny Rakotoarisoa (12 voix)