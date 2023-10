Madagascar: Campagne électorale - Andry Rajoelina en terrain conquis à Tana

Le candidat Andry Rajoelina a continué sa campagne électorale dans la capitale hier. Un test plus que concluant.

Si l'affluence se traduisait par les voix dans les urnes, la messe serait déjà dite. Après avoir sillonné le Nord et le Sud où il a signé un record d'affluence, le candidat Andry Rajoelina a réédité la même performance pour ses premiers pas à Antananarivo dans le cadre de la campagne électorale.

Le stade du Malacam Antanimena s'est avéré trop exigu pour contenir les partisans du président sortant. Une entrée fracassante qui met un coup d'arrêt à la marche quotidienne du collectif des candidats depuis le début du mois.

On croyait alors que la capitale, ville frondeuse par excellence, était acquise corps et âme à l'opposition en général et à l'ancien président Marc Ravalomanana en particulier. Le contraire a été prouvé hier. Une autre masse d'électeurs soutient sans condition le candidat Andry Rajoelina. Ils reconnaissent les efforts entrepris par le régime Rajoelina pour atténuer les impacts de la pandémie durant deux ans à travers les filets de sécurité comme les Vary Mora, Vatsy Tsinjo et Tosika Fameno...

En outre, Antananarivo a bénéficié de plusieurs infrastructures depuis quatre ans à l'image du stade Barea, de la rocade d'Iarivo, du Rovan'i Madagasikara, du Musée de l'audiovisuel, du téléphérique, du train urbain et de plusieurs sites sportifs remis à neuf lors des derniers Jeux des Iles.

Premier tour

La population tananarivienne est loin d'être ingrate à en juger le nombre de carnavaliers hier. C'est d'autant plus impressionnant qu'il n'y avait de spectacle artistique qu'à la fin du carnaval qui partait du Malacam pour finir à Ankorondrano en passant par Ambodivona, Andravoahangy, Ankadifotsy et Antanimena.

Un bon test pour voir si les gens viennent par conviction ou pour voir des artistes à titre gratis. La foule scandait à tue-tête " victoire au premier tour, victoire au premier tour " que le candidat Rajoelina avait du mal à se faire entendre durant son discours. Il a fustigé les membres du collectif des candidats rappelant les propos d'un candidat prédisant 2% de chance de réussite pour Madagascar aux Jeux des Iles. " On va lui donner 2% à la présidentielle, " a-t-il déclaré.

Lalatiana Rakotondrazafy, ancienne ministre de la Communication et de la culture qualifie Andry Rajoelina de force tranquille encaissant sans sourciller les attaques acerbes de ses adversaires. Il répond par sa popularité dans son périple dans le cadre de la campagne électorale. Le candidat Rajoelina a gagné haut la main l'épreuve de la capitale. Il y reviendra certainement à la fin de la campagne. En attendant, il va continuer son travail de conquête dans les autres régions où il n'est pas encore passé et où il est attendu avec impatience comme Toamasina, Mahajanga et Toliara.