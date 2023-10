Afrique: Djamel Belmadi - 'Il n'y a plus de petites équipes'

interview

Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, estime que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, sera très difficile.

Le sélectionneur champion d'Afrique 2019 Djamel Belmadi s'est entretenu avec CAFOnline après le tirage au sort de la prochaine CAN qui a été effectué jeudi à Abidjan. Les Nord-Africains ont hérité du groupe D où ils retrouveront le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola.

Que pensez-vous du tirage au sort qui vous place dans le même groupe que le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola ?

Ce que je peux dire de notre groupe, je pense que la plupart des entraîneurs le pensent, surtout ceux qui ont beaucoup travaillé en Afrique. C'est qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les matches soient complexes et difficiles, et nous devons bien nous préparer pour la phase de groupe de la compétition.

L'Algérie affronte à nouveau le Burkina Faso, comme lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, que pensez-vous de ce match ?

Nous avons joué contre le Burkina Faso lors des derniers éliminatoires de la Coupe du Monde et ce sera une équipe très difficile à affronter. Le Burkina Faso est une équipe forte et ambitieuse qui s'est beaucoup améliorée.

Ce sera un match difficile, mais de qualité, pour lequel nous devons être bien préparés.

%

Quelles sont les chances de l'équipe de sortir du groupe ?

Ce sera un groupe difficile pour tout le monde, mais il y a toujours des surprises en Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a été victime d'une élimination surprise dès le premier tour au Cameroun, où nous étions les champions en titre.

Nous savons donc qu'il ne faut rien prendre à la légère et que chaque match doit être bien préparé.

Quels sont les objectifs de l'Algérie ?

Chaque concurrent cherche à aller le plus loin possible dans une telle compétition. Personne ne peut être sûr de ce qui se passera, car chaque équipe présente vise à remporter le titre. Le football en Afrique est d'un niveau exceptionnel.

Cela peut être un défi pour les équipes qui ont des joueurs actifs en Europe et qui ne jouent pas toujours dans des conditions d'humidité élevée. Cependant, nous ferons de notre mieux.

Vous allez participer à la CAN en tant qu'entraîneur pour la troisième fois consécutive. Selon vous, est-ce un avantage d'avoir autant d'expérience ?

Je pense que nous avons tous, en tant qu'entraîneurs, équipes et joueurs, des éléments qui nous permettent de savoir ce qui nous attend, nous nous appuierons sur les forces de chacun et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Toutes les expériences que nous avons acquises au cours des dernières années nous seront certainement utiles, mais nous ne pouvons rien tenir pour acquis. Nous ne laisserons rien au hasard pour être compétitifs et aspirer à la grandeur du continent.