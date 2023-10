Madagascar: FMF - Alfred Randriamanampisoa élu président

Alfred Randriamanampisoa prend les commandes. Il a été élu nouveau locataire de la Maison de football à Isoraka pendant quatre ans, ce samedi au Novotel.

Ce samedi 14 octobre restera gravé dans l'histoire du football malgache, marquant le début d'une nouvelle ère. Alfred Randriamanampisoa, président fondateur du club Elgeco Plus et ancien deuxième vice-président sortant de la Fédération Malgache de Football (FMF), a été élu nouveau président de la FMF. Il succède ainsi à Raoul Arizaka, mais ce n'était pas une course ordinaire.

Victorien Andrianony a dirigé l'instance nationale pendant le dernier mandat par intérim, ajoutant une couche de complexité à ces élections.

Alfred Randriamanampisoa a été élu par les 14 présidents de ligue sur les 22 présents à Ivandry ce samedi. André Neypatraiky Rakotomamonjy et Astina Douglas Wilson se sont partagés les huit voix restantes, obtenant chacun quatre voix.

En revanche, Victorien Andrianony, président par intérim sortant, et Stanislas Rakotomalala, ancien secrétaire général de la FMF, n'ont reçu aucune voix à l'issue du scrutin.

La décision finale a été prise exclusivement par les 22 grands électeurs, les Présidents de ligues de football régionales. Ils ont élu le Président et les 10 autres membres du Comité Exécutif qui dirigeront la FMF au cours des quatre prochaines années.

%

La Commission électorale nationale indépendante (CENI), sous la direction de Beby Fabienne Ralavarisoa, a supervisé ce scrutin, en veillant à son intégrité et à son bon déroulement, avec la présence de représentants des instances internationales, dont la Fifa, la Caf et le Cosafa.

Pour le comité exécutif, quarante-neuf des cinquante-deux candidats ont été retenus pour le prochain mandat de quatre ans, témoignant de l'intérêt et de la concurrence intense pour les postes clés de la FMF.

Lors de la première tour du scrutin, huit candidats se sont distingués avec un nombre substantiel de voix, Ratovohery Tolotriniaina (14 voix), Raharimino Mario Rosario (13 voix), Rabevahiny Arlème (13 voix), Pontiac Jean Théophan (12 voix), Ratsimanotry Razafiharison (12 voix), Tanteliniaina Angelin Patrick (10 voix), Tsitoara Serge Thierry (10 voix), et Benjamin Edouard (8 voix). Quatre candidats, à savoir Jhonny Rakotoarisoa, Rufin Tolojara, Arthur Florent et Raveloarison Erick Hervé, ont recueilli chacun sept voix et ont donc passé à la deuxième tour. Au final, c'est Erick Hervé avec 13 voix et Jhonny avec 12 voix qui ont réussi à convaincre les électeurs et à compléter la liste des 10 membres du Comité Exécutif.

Ce comité travaillera aux côtés d'Alfred Randriamanampisoa pour le bon déroulement du football à Madagascar.

Ces résultats des élections sont loin d'être anodins, car ils façonneront l'avenir du football à Madagascar et auront un impact significatif sur le développement du sport dans le pays, avec une nouvelle direction à la FMF et un Comité Exécutif déterminé à faire avancer le sport roi à Madagascar.