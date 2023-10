Angola: Les Angolais impatients d'entendre le discours sur l'état de la nation

Luanda — Les Angolais attendent avec impatience d'entendre le message sur l'état de la nation que prononcera lundi le Président de la République, João Lourenço, dans le cadre de l'ouverture de l'année parlementaire.

Le Président de la République s'adresse au pays conformément à l'article 118 de la Constitution sur l'État de la Nation, marquant également l'ouverture de l'année parlementaire.

Les personnes interrogées espèrent entendre du chef de l'État des solutions et des moyens pour atténuer les effets de la crise économique et financière que traverse le pays, dont les reflexes impactent négativement sur la vie quotidienne des Angolais.

Parmi les personnes interrogées, le professeur Domingas António, résidant à Luanda, a exprimé son inquiétude et espérait une approche de la situation actuelle du pays, qui expliquerait les raisons et les solutions pour surmonter la crise économique.

Il a dit que les Angolais veulent entendre du Chef de l'Etat les voies pour sortir de la crise qui sévit dans le pays, notamment pourquoi et comment résoudre l'actuelle hausse vertigineuse du dollar et des prix des principaux produits.

António Dengue, étudiant, souhaite, entre autres, connaître la mise en oeuvre des élections locales et les principales lignes de gestion du pays.

"J'attends avec impatience d'entendre le PR parler des problèmes qui affectent la vie quotidienne des citoyens, notamment les prix des produits, le transport routier et le taux d'accidents, la politique de logement des jeunes et l'accès au crédit", a-t-il déclaré.

Dans la ville de Sumbe, Cuanza Sul, les acteurs politiques et les membres de la société civile attendent ce discours, espérant qu'il reflète la situation actuelle que vit le pays.

Se confiant à l'Angop, la deuxième secrétaire provinciale de l'OMA, Inácia Eduardo, a dit espérer que le Président João Lourenço abordera les politiques de l'Exécutif visant à inverser l'indice élevé des prix des produits alimentaires, ainsi que le programme de lutte contre la pauvreté réalisé par l'Exécutif.

Le secrétaire local du PRS, Daniel Danique Kaombo, attend du détenteur du pouvoir exécutif qu'il présente des solutions pour inverser la crise économique que traverse actuellement le pays.

"J'espère que le Président présentera des solutions pour résoudre le problème des routes secondaires et tertiaires, en tenant compte du développement de l'agriculture", a-t-il souligné.

Par ailleurs, le représentant de la Confédération des Associations Paysannes et Coopératives Agricoles de Cuanza Sul, David Nunes, a dit que la classe attendait des paroles de réconfort et d'encouragement, soulignant l'importance du secteur agricole pour garantir la sécurité alimentaire.

"Nous voulons entendre un message de soutien au secteur agricole, afin que le pays ne puisse pas continuer à dépendre du pétrole et des diamants, car nous disposons de terres fertiles, du climat et de l'eau abondante pour le développement de l'agriculture", a-t-il ajouté.

L'enseignant Carlos Araújo souhaite connaître les projets du gouvernement liés au secteur éducatif, en vue d'améliorer la qualité du système éducatif, ainsi que la construction et l'équipement des écoles.

Le juriste António Lucas a défendu la nécessité pour le chef de l'État de renforcer la lutte contre la corruption, notamment contre la criminalité en col blanc, ainsi que le programme de l'Exécutif visant à améliorer le secteur judiciaire.

A Bié, le professeur Fernando Manuel a souligné la nécessité pour le président João Lourenço de parler des programmes visant à réduire les prix des produits du panier de la ménagère, une situation qui pèse lourdement sur les poches de la population.

Il a dit qu'il espérait également que le Chef de l'État parlerait des stratégies de l'État pour poursuivre la subvention, visant à réduire le prix du carburant, qui a influencé l'augmentation du coût de la vie des Angolais.

Helena Firmino, fonctionnaire, espère entendre du président João Lourenço un discours axé sur la construction de davantage d'infrastructures sociales, normalement des écoles et des hôpitaux, l'amélioration des routes qui relient les zones rurales, dans le but de continuer à offrir des services de qualité.

Selon elle, João Lourenço devrait également se concentrer sur l'agriculture et d'autres investissements dans le secteur manufacturier, pour garantir la conservation des aliments produits au niveau national.

Par ailleurs, le professeur universitaire Adolfo Ucuassapi espère entendre du président des propositions visant à réduire l'impôt sur le revenu du travail (IRT), qui, entre autres facteurs, enlève le pouvoir d'achat des salariés et des travailleurs en général.

Pour lui, la nécessité d"instituer les élections locales, pour renforcer la démocratie et l'unité nationale, est également impérative dans le discours sur l'État de la Nation.

Adolfo Ucuassapi espère que le Président de la République, João Lourenço, parlera également des stratégies de lutte contre la corruption, un phénomène qui, selon lui, nuit à la bonne gouvernance dans n'importe quel pays du monde.

A Ondjiva, Cunene, Ana Ngupita, étudiante en 5ème année d'Ingénierie Agricole, à l'Instituto Superior Politécnico de Ondjiva, espère que le Président de la République dans son discours mettra en valeur la réforme économique existante pour le développement socio-économique des familles.

Elle a également souligné les aspects liés à l'enseignement supérieur, notamment les stages professionnels pour les jeunes qui terminent leur formation.

Dans ce sens, elle a plaidé pour la réfection des routes d'accès afin de faciliter la circulation des produits de la campagne vers la ville et éviter les importations, le soutien aux familles paysannes, afin d'augmenter le niveau de production alimentaire et de lutter contre la faim et la pauvreté.

D'autre part, Fiel Joanis, finaliste du cours de droit de l'Université Mandume ya Ndemufayo, présente comme attente une radiographie sur les problèmes qui affligent la société angolaise, ainsi que sur les politiques publiques existantes pour résoudre les problèmes sociaux.

Je voudrais que le président aborde clairement les problèmes réels auxquels le peuple angolais est confronté, mais aussi les politiques liées à l'agriculture et à l'élevage comme base pour lutter contre la pauvreté et améliorer le bien-être des familles.

Pour Cunene, a-t-il souligné, il faut concentrer l'attention sur les actions de lutte contre la sécheresse, avec la construction de projets structurants et la légalisation de l'enseignement universitaire privé qui pourraient apporter de nombreuses valeurs.

Pedro Manuel, étudiant du cours de gestion et informatique, attend un discours rassembleur et plein d'espoir, compte tenu de la situation socio-économique que traverse le pays, ainsi qu'une plus grande attention au secteur social, fondamentalement dans le domaine de l'emploi, accès au logement, à la santé, à l'éducation et à l'enseignement supérieur.

"La première attente est que le président mette en place des politiques qui apportent l'espoir aux familles, en particulier celles qui n'ont pas de pouvoir d'achat, afin de s'attendre aux jours meilleurs", a-t-il conclu.