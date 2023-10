Afrique: Transfert d'argent - Partenariat historique entre MVola et MFS Africa

De meilleures options pour les usagers du transfert international d'argent. Mvola s'est associée avec la toute puissante MFS Africa pour élargir ses partenaires de rémittence.

Ce partenariat historique va, en tout cas, révolutionner les envois d'argent aussi bien pour la diaspora que pour les locaux.

Choix plus large

En effet, grâce à cette collaboration avec MFS Africa, la Grande Ile est connectée à un vaste réseau d'institutions financières, d'opérateurs mobiles, de fournisseurs de services financiers et de plateformes de transfert d'argent.

Pour la diaspora malgache, répartie partout dans le monde, tout d'abord, elle va bénéficier d'un choix plus large pour envoyer de l'argent aux proches au pays.

Désormais, les fonds transférés depuis les applications de ces nouveaux partenaires seront instantanément crédités sur le compte MVola du destinataire à Madagascar, garantissant une solution rapide et pratique. De quoi réjouir les clients MVola qui disposent ainsi d'une solution, à la fois simple, immédiate et sécurisée.

En effet, l'argent envoyé sera automatiquement converti en ariary et déposé sur le compte MVola du destinataire.

Ce qui offre à ce dernier un certain nombre d'avantages car il peut ainsi gérer son argent selon ses besoins et en toute sécurité grâce au code secret attribué à chaque transaction.

Moment charnière

Cette collaboration marque ainsi un tournant décisif dans la facilitation des transferts d'argent vers Madagascar, offrant aux Malgaches expatriés et aux résidents une nouvelle ère de commodité et d'accessibilité dans l'envoi et la réception d'argent à travers le monde.

Pour Louis-Olivier Favot, CEO de MVola, ce partenariat avec MFS Africa représente un moment charnière pour MVola et pour Madagascar. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients une expérience de réception d'argent plus transparente et plus pratique.

Ce large choix de transfert d'argent de partout dans le monde vers Madagascar rapproche les Malagasy du pays et de l'étranger.

Cela renforce ainsi les liens familiaux et le fihavanana au-delà les frontières » a-t-il déclaré. Rachel Balsham, Directrice pour l'Afrique de l'Est et Australe et co-fondateur de MFS Africa, a fait part de sa fierté de s'être associée à MVola : « Nous sommes fiers de nous associer à MVola pour étendre notre portée en Afrique et dans le monde entier. Madagascar a un potentiel énorme en matière de rémittence, et ce partenariat permettra de libérer cette opportunité en facilitant les transferts d'argent vers la Grande Île » a-t-elle déclaré

Notoriété

Un partenariat gagnant en tout cas entre ces deux opérateurs de référence en Afrique.

MFS Africa est reconnue dans toute l'Afrique pour sa plateforme de rémittence de pointe, qui permet des transactions rapides, sûres.

Ce partenariat permettra aux utilisateurs de MVola de bénéficier de ces mêmes avantages, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance économique pour Madagascar.

Quant à MVola, la première FinTech de Madagascar vient encore de démontrer sa notoriété. L'entreprise vient d'obtenir la certification GSMA Mobile Money sur les API International Transfers.

Cette certification renforce davantage la fiabilité et la sécurité des transferts d'argent reçus de l'étranger via MVola.

Elle témoigne de l'engagement de MVola à fournir des services financiers de haute qualité et conformes aux normes internationales les plus strictes, offrant ainsi à ses clients une tranquillité d'esprit totale lorsqu'ils envoient de l'argent vers Madagascar depuis le monde entier.

Cette certification illustre l'engagement continu de MVola à élever les normes de l'industrie des services financiers au profit de sa clientèle internationale et nationale.