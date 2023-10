Cote d'Ivoire: Montpellier en France - Euphrasie Kouassi Yao faite citoyenne d'honneur

Les actions de Mme Euphrasie Kouassi Yao, Titulaire de la Chaire UNESCO, « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions », récompensées à Montpellier en France.

Grâce à ses nombreuses actions en faveur de l'autonomisation de la femme du développement durable, et dans le domaine de l'eau potable, la Coordonnatrice du Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire a été faite citoyenne d'honneur de Montpellier par Michaël Delafosse, Maire de cette ville et Président de Montpellier Méditerranée Métropole. C'était à l'occasion de la 1ère édition de la Biennale EURO- AFRICA MONTPELLIER WATER Days tenue du 09 au 11 octobre 2023 à l'Université de Montpellier en France. « C'est une distinction que nous décernons avec parcimonie et consacrée à la valeur des hommes et des femmes.(...)Nous vous remettons cette médaille qui fait de vous une citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier au nom de la coopération qui se noue et des valeurs que porte l'UNESCO à savoir l'éducation, la coopération par la Science. Madame la Ministre nous sommes extrêmement honorés, » a indiqué Michaël Delafosse

En effet, l'attribution à Euphrasie Yao de la Chaire UNESCO, « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » fut principalement un geste de reconnaissance de la réussite sans précédent du projet d'implication des femmes et des hommes dans la gestion des pompes hydrauliques villageoises Améliorées dans une zone rurale, à Diatokro (Aboisso, ) au Sud de la Côte d'Ivoire.

Le projet Diatokro s'est particulièrement distingué par la pérennité des pompes hydrauliques villageoises Améliorées et l'approche genre qui a été utilisée pour la réalisation du projet par Euphrasie Yao la promotrice de l'Ingénierie du Genre en Afrique francophone.

Par ailleurs, la Chaire UNESCO "Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions" est l'une des 5 Chaires de l'UNESCO qui intègrent l'eau et le Genre. C'est ainsi que, pour faciliter le partage d'expériences et d'expertises sur les problématiques de l'eau et de l'approche genre, un partenariat a été signé entre la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » et le Centre International UNESCO sur l'Eau « ICIREWARD » renforcé par un partenariat entre les Universités qui les hébergent : l'Université de Montpellier et l'Université Félix Houphouët Boigny.

Prenant la parole, la Titulaire de la Chaire UNESCO, « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions »Euphrasie Yao, a exprimé sa profonde gratitude pour cette distinction alors que ses principales actions ont été faites en terre africaine.