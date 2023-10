Madagascar: ANRCM - Attributions exercées par la CENI

Suite à la tenue des élections, certaines attributions de l'Agence Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée (ANRCM) sont exercées par la Ceni.

Il s'agit notamment de garantir le droit d'accès aux médias publics, de veiller au respect de l'égalité des temps de parole et des temps d'antenne, accordés à chaque candidat aux médias publics pendant la campagne officielle, garantir la répartition équitable des temps d'antenne gratuits et contrôler la répartition des temps de parole et temps d'antenne accordés à chaque candidat, d'émettre des observations et/ou enjoindre les responsables des entreprises de presse lors des cas de manquement aux dispositions de la loi organique n°2018-018 précitée.

Elle a aussi pour rôle de contrôler l'utilisation de tout procédé de publicités commerciales pendant la campagne électorale, d'assurer le respect de la règle d'équité et d'équilibre entre les candidats dans la presse écrite, de contrôler l'utilisation des NTIC ou toute autre ressource des réseaux sociaux pour le respect des principes de pluralité, d'équité et de transparence et d'empêcher la diffusion et la publication des résultats de sondage d'opinion, liés à l'élection durant la période de campagne et avant l'élection.

Processus électoral

Vu ces différentes attributions, la Ceni a du pain sur la planche.

Un processus électoral que cet organe constitutionnel met en place en vue des élections libres, transparentes et acceptées par tous.

À cet effet, une formation a été dispensée au personnel de la Ceni, des membres du SRMV et des membres du bureau de vote, portant notamment sur la gestion des bureaux de vote, le recensement des matériels de vote et la méthode de conduite.

L'objectif est également une formation en cascade.