Maroc: Après l'euphorie du Mondial 2022, le rétropédalage de Regragui concernant la CAN 2023

Walid Regragui fait du rétropédalage. Très euphorique après l'exploit des Lions de l'Atlas qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur du Maroc est rapidement redescendu de son nuage.

Quasiment certain que son pays va gagner la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après ce qu'il a fait au Qatar, Regragui est revenu sur ses propos et reconnait que la CAN est aussi une autre réalité.

« J'ai fait une grosse bêtise après la Coupe du monde. J'étais parti avec le public, j'avais dis : 'On peut tout gagner, si on n'est pas roi du continent, on ne peut pas être roi du monde'. Entre temps, je suis redescendu un peu sur terre. Je pense que ça va être très difficile pour nous de gagner la CAN. On ne sera pas favori. Les nations qui n'ont pas vécu le dernier Mondial me font plus peur que les autres. Mais nous, en Afrique subsaharienne, ça a toujours été compliqué pour le Maroc », a-t-il déclaré au lendemain du match nul des Marocains contre la Côte d'Ivoire en amical samedi.

« On a remporté une seule Coupe d'Afrique dans notre histoire. La dernière fois qu'on a fait une demi-finale, je crois que j'étais joueur, j'avais des cheveux, a rajouté Regragui. Je m'excuse auprès du peuple marocain parce que j'avais dit que je quitterais la sélection de moi-même si on ne faisait pas au minimum dernier carré. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de meilleures équipes que le Maroc sur le continent », a reconnu le sélectionneur des Lions de l'Atlas, décidément plus humble qu'il y a quelques mois.