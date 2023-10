Afrique: Women in Africa young Leaders 2023 - Une jeune ingénieure malgache parmi les dix lauréates

Madagascar sera représenté par Herinirina Fanevamampiandra dans le programme Women in Africa young Leaders 2023.



A travers ce programme, elle souhaite apporter sa contribution pour enrayer la précarité énergétique dans le pays.

Herinirina Fanevamampiandra, ingénieure dans le domaine de l'innovation énergétique et la promotion des énergies renouvelables est lauréate du programme Women in Africa (WIA) young Leaders 2023.

Cette jeune Malgache, âgée de 29 ans, fait partie de la troisième promotion de ce programme qui vise à soutenir et à mettre en valeur les jeunes femmes leaders africaines qui jouent un rôle important pour le développement de l'Afrique.

Parmi les 6 000 candidates inscrites, seules 10 jeunes femmes ont été sélectionnées cette année pour participer au WIA young leaders programme et Herinirina Fanevamampiandra fait partie de ces 10 lauréates.

Très honorée de représenter Madagascar dans cette aventure, elle s'envolera pour Paris ce jour pour le « business trip ».

« En participant à WIA Young leader 2023, je deviens l'ambassadrice de Madagascar au sein de cette initiative. En tant que première jeune femme malgache à rejoindre le programme WIA young leaders 2023, je jouerai le pont entre Women in Africa et Madagascar tout en partageant mes expériences avec les jeunes à Madagascar », se réjouit-elle.

Rencontres

Des rencontres avec des personnalités publiques et privées africaines et françaises sont prévues lors de son déplacement à Paris. « Je suivrai une formation de pointe sur le leadership, sur les conseils d'administration, la levée de fonds, et le coaching de carrière. En outre, je participerai aussi au forum Ambition Africa et je visiterai un lieu historique comme l'archive de la maison Dior. Pour cette occasion, j'ai choisi de porter une création malagasy faite par Khelie de Bogasy Madagascar et de Loetitia de Vazane. Ce sera une occasion pour moi d'honorer ces deux jeunes femmes que j'admire énormément sur le plan social et professionnel », poursuit Herinirina Fanevamampiandra toute excitée par ce voyage.

En participant à ce programme, elle souhaite contribuer au bien-être énergétique des femmes malgaches et des Africain(e)s en général.

C'est d'ailleurs la raison qui a poussé cette jeune malgache à se spécialiser dans les énergies renouvelables et à co-créer l'association Fianaralab en 2021 .

« Ayant grandi dans un pays où il n'y a que 15% de la population qui a accès à l'électricité, très jeune, j'ai constaté que l'équité énergétique est vitale et représente une des principales sources de développement. L'énergie est omniprésente dans notre quotidien, pour cuisiner, pour se déplacer et pour s'éclairer », a-t-elle conclu.