Sénégal: COMIAC - La 12e session démarre par la Réunion des hauts fonctionnaires

Dakar — La 12e session du comité permanent pour l'information et les affaires culturelles (COMIAC) a démarré lundi à Dakar par la réunion des hauts fonctionnaires, en attendant l'ouverture officielle de l'évènement mardi par le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall, a constaté l'APS.

"Quel rôle pour la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs islamiques de paix, de solidarité et de tolérance ?", est la thématique de cette 12è session.

Ouverte par Pierre Faye, directeur des organisations internationales et de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, cette première journée sera marquée par l'élection des membres du bureau de la 12e session du COMIAC, l'adoption du projet de l'ordre du jour et du projet de programme de travail.

Les discussions portent sur les points de l'ordre du jour et la délibération sur les projets de résolutions.

Il s'agira à la fin de la journée d'adopter des documents de la session du COMIAC dont l'ouverture officielle sera présidée mardi par le chef de l'Etat Macky Sall.

Cette rencontre de deux jours se tiendra en présence du secrétaire général de l'OCI, le Tchadien Hissein Brahim Taha.

Le ministère sénégalais de la Culture et du Patrimoine historique, le secrétariat général de l'OCI et le secrétariat du COMIAC prennent part à l'organisation de la session.

Des personnalités sénégalaises, des représentants des États membres de l'OCI et d'autres organisations internationales prendront part à la rencontre, selon le COMIAC.

Des rapports d'activités du secrétariat général de l'OCI et du secrétariat du COMIAC sur l'information, la culture, le dialogue des civilisations, le tourisme et la jeunesse seront examinés à Dakar.

Des recommandations et des résolutions seront adoptées lors de cette rencontre, dans le but de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique dans ces cinq domaines.

L'information islamique et la question d'Al-Qods Al-Sharif (appellation arabe de Jérusalem) et de la Palestine et le soutien au travail médiatique du COMIAC seront au menu de la réunion préparatoire avec les hauts fonctionnaires.

Les participants se penchent également sur le lancement d'un Prix international pour les organes et professionnels des médias.

La protection des lieux saints de l'Islam et la question de la Palestine relatives à la culture et aux médias sont aussi inscrits à l'ordre du jour.

La séance de travail inaugurale de cette 12è session du COMIAC a débuté par un récital de Coran dirigé par Serigne Abou Baraka Mbacké.